Saturnus’ geheimen zijn niet langer veilig.

Op 26 april dook Cassini voor het eerst in het gat tussen Saturnus en zijn ringen. En de ruimtesonde had daarbij de blik gericht op de gasreus. Eerder gaf NASA al een paar mooie foto’s vrij die de ruimtesonde maakte. Maar nu heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie de beelden aan elkaar geplakt, zodat een fraai filmpje ontstaat van het uitzicht dat Cassini tijdens zijn duik in de smalle ruimte tussen de gasreus en de ringen, had.

Hexagoon

Cassini maakte de beelden in één uur tijd. Het filmpje begint met een close-up van de vortex op de noordpool, waarna de sonde over de buitengrens van Saturnus’ hexagoon – een zeshoekig wolkenpatroon – scheert. Vervolgens zien we de rest van Saturnus voorbij schieten. Terwijl Cassini de beelden maakte, nam de afstand tussen de sonde en Saturnus’ wolkentoppen enorm af. Van 72.400 kilometer naar 6700 kilometer.

Draaien

Aan het eind van het filmpje draait het beeld, omdat Cassini zijn grote antenne opnieuw moet oriënteren. Tijdens de duikvlucht deed deze schijfvormige antenne dienst als een beschermend schild. De antenne wees in de richting waarin Cassini zich begaf en moest de sonde beschermen tegen stofdeeltjes die zich wellicht in grote getale in het gat tussen Saturnus en zijn ringen zouden ophouden. Achteraf bleek dat helemaal niet nodig te zijn: de ruimte tussen de ringen en Saturnus is verrassend stofvrij.

Het wordt nog beter

“De beelden van de eerste duik zijn geweldig, maar we zijn heel voorzichtig geweest met de camera-instellingen,” vertelt onderzoeker Andrew Ingersoll. Eind juni hoopt Cassini hetzelfde stukje van Saturnus nog eens te bekijken, maar dan met andere camera-instellingen. “We denken dat dat resulteert in nog betere beelden.”

Verrassingen

Voor nu kunnen onderzoekers ook met deze beelden prima uit de voeten. Nog niet eerder hebben ze de gasreus – middels de beelden – van zo dichtbij kunnen bestuderen en de beelden leveren dan ook genoeg verrassingen op. Zo zijn er langs de buitengrens van Saturnus’ hexagoon scherpe randen te zien. “Iets moet voorkomen dat de verschillende luchtlagen mixen, waardoor deze randen gehandhaafd worden,” vertelt onderzoeker Kunio Sayanagi hierover.

Naar verwachting zal Cassini in de nabije toekomst nog veel meer geheimen van Saturnus aankaarten. De sonde zal de komende maanden nog zo’n 20 keer in het gat tussen Saturnus en zijn ringen duiken.