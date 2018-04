De planetoïde kwam dichterbij dan de maan, maar werd pas een paar uur van te voren ontdekt.

De planetoïde 2018 GE3 scheerde gisteren langs de aarde. En dat was toch even schrikken. De ruimtesteen passeerde ons namelijk op slechts zo’n 192.000 kilometer afstand. Ter vergelijking: de maan is zo’n 384.400 kilometer van ons verwijderd en staat dus bijna twee keer zo ver weg.

Omvang

Maar niet alleen de kleine afstand waarop de planetoïde ons passeerde, was zorgwekkend. Ook de omvang: de planetoïde zou tussen de 50 en 100 meter groot zijn. Daarmee was deze enkele malen groter dan het exemplaar dat in 2013 boven het Russische Tsjeljabinsk explodeerde en voor flink wat schade zorgde. Sterker nog: 2018 GE3 kan zich qua omvang meten met de redelijk bekende Toengoeska-meteoriet die in 1908 boven Siberië explodeerde, waardoor in een omtrek van zeker 30 kilometer alle bomen aan de basis van de stam afbraken.

Niet gezien

Een flinke jongen dus. En die kwam ook nog eens heel dichtbij. Maar misschien nog wel het meest zorgwekkend is dat we 2018 GE3 niet aan zagen komen; de planetoïde werd pas enkele uren voor het moment waarop deze het dichtst bij de aarde in de buurt kwam, ontdekt.

Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50-100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day's warning. (📷 Michael Jäger) pic.twitter.com/kElrxBiUoB — Andrew Rader (@marsrader) 16 april 2018

Je kunt je afvragen hoe astronomen deze ruimtesteen konden missen. Maar dat is redelijk goed te verklaren. De laatste tien jaar wordt er weliswaar intensief op dergelijke aardscheerders gejaagd, maar de focus ligt daarbij op exemplaren die groter zijn dan 140 meter. Inmiddels zijn er meer dan 8000 van deze grote jongens ontdekt. Maar onderzoeker verwachten dat er nog zeker twee keer zo veel op ontdekking wachten. En dan hebben we het nog niet eens over de kleinere exemplaren – zoals 2018 GE3 – die nog veel talrijker en net wat lastiger op te sporen zijn. Verrassingen behoren dan ook altijd tot de mogelijkheden.