Het komt niet zo heel vaak voor dat een planetoïde van deze omvang zo dicht – rond de 1,8 miljoen kilometer – bij ons in de buurt komt.

Op 19 april zal de planetoïde 2014 JO25 langs de aarde scheren. De planetoïde passeert ons op een afstand die zo’n 4,6 keer groter is dan de afstand tussen de aarde en de maan. De planetoïde vormt dan ook geen enkel risico voor de aarde.

Komeet Naast 2014 JO25 scheert ook komeet PanSTARRS (C/2015 ER61) op 19 april langs de aarde. De komeet passeert ons op grote afstand: zo’n 175 miljoen kilometer.

Bijzonder

Toch is de scheervlucht bijzonder. Want volgens NASA komt het niet zo heel vaak voor dat een planetoïde van deze omvang – 2014 JO25 is naar schatting zo’n 650 meter groot – zo dicht bij de aarde in de buurt komt. De laatste keer dat een forse planetoïde zo dicht langs onze aarde scheerde, was in september 2004. Toen scheerde de vijf kilometer grote planetoïde op een afstand die zo’n vier keer groter is dan de afstand tussen de aarde en de maan langs de aarde. De eerstvolgende ontmoeting met een forse planetoïde vindt – voor zover we nu weten – pas weer in 2027 plaats. Dan zal de 800 meter grote planetoïde 1999 AN10 de aarde op een afstand die vergelijkbaar is met de afstand tussen de aarde en de maan (een slordige 380.000 kilometer) passeren.

Onderzoek

Terug naar planetoïde 2014 JO25. Onderzoek wijst dus uit dat deze ongeveer 650 meter groot is. Daarnaast reflecteert het oppervlak van de planetoïde ongeveer twee keer zoveel licht als dat van de maan. Verder weten we eigenlijk weinig over de planetoïde. Tijdens de scheervlucht kunnen astronomen 2014 JO25 echter van ietsje dichterbij bekijken en hopelijk meer over de ruimtesteen te weten komen. Naar verwachting kunnen waarnemingen met bijvoorbeeld NASA’s Goldstone Solar System Radar en het Arecibo Observatory oppervlaktedetails die enkele meters groot zijn, onthullen.

Als 2014 JO25 de aarde gepasseerd is, duurt het weer wel even voordat deze weer zo dicht bij ons in de buurt komt. De komende 500 jaar zal de ruimtesteen niet meer zo dicht langs de aarde scheren.