De eerste radarbeelden van de planetoïde bewijzen dat deze een kop, hals en flinke buik heeft.

NASA heeft de eerste radarbeelden van planetoïde 2014 JO25 vrijgegeven. De beelden zijn kort voor het moment waarop de afstand tussen de planetoïde en de aarde het kleinst was – een slordige 1,8 miljoen kilometer – gemaakt.

Pinda

Op de beelden zien we een pinda-vormige planetoïde. “De planetoïde heeft een contact binary-structuur,” stelt onderzoeker Shantanu Naidu. “Twee delen die dankzij een halsachtige regio aan elkaar vastzitten.” Het ene deel is flink kleiner dan het andere. Het grootste deel zou naar schatting zo’n 620 meter breed zijn. Uit de beelden kunnen astronomen verder afleiden dat de planetoïde er ongeveer vijf uur over doet om een rondje rond de eigen as te voltooien.

Grote jongen

Planetoïde 2014 JO25 scheerde gisterenmiddag (Nederlandse tijd) op zo’n 1,8 miljoen kilometer afstand langs de aarde. Een bijzonder moment, want met een geschatte omvang van zo’n 650 meter was de planetoïde tamelijk groot. En het komt – gelukkig – niet zo heel vaak voor dat een grote planetoïde zo dicht bij de aarde in de buurt komt. De laatste keer was alweer in 2004. En het duurt ook nu – voor zover we weten – weer wel een aantal jaren voor een grote ruimtesteen rakelings langs de aarde scheert.

Geen wonder dat astronomen de scheervlucht aangrijpen om zoveel mogelijk over deze ruimtesteen te weten te komen. Ze doen daartoe een beroep op verschillende observatoria, waaronder ook het Arecibo Observatory in Puerto Rico. Onderzoekers hebben goede hoop dat het uiteindelijk resulteert in radarbeelden die een nog betere resolutie hebben dan de beelden die je in dit artikel ziet. Wordt vervolgd dus!