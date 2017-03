De door de natuur gevormde brug is gisteren in het water gestort. En daarmee is Malta een toeristische trekpleister armer.

Het ‘Blauwe Oog’ (ook wel ‘Blauw Raam’ of Azure Window’ genoemd) bevond zich in Dwejra-Baai, aan de rand va het eiland Gozo (onderdeel van Malta). De baai wordt omringd door kalkstenen rotsen. En in één van die rotsen was door de eeuwen heen een ongever 50 meter groot gat (of oog) ontstaan. Het was het resultaat van erosie: water en wind hebben gesteente weggesleten.

Verzwakt

Terwijl de natuur deze brug ‘beeldhouwde’ werd deze ook steeds zwakker. In 2012 stortte een deel van het Blauwe Oog reeds in het water (zie de afbeelding hieronder). Het vermoeden dat het ‘Blauwe Oog’ zijn langste tijd gehad had, werd gisteren waarheid: een heftige storm is de brug fataal geworden.

Foetsie

De baai is er met het verlies van het ‘Blauwe Oog’ aanmerkelijk saaier op geworden. Dat blijkt ook uit beelden die gisteren van de plek waar zich eerder deze week nog het door de natuur gevormde oog bevond, zijn gemaakt.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 maart 2017

Malta is zeker niet het eerste eiland dat een dergelijk verlies moet incasseren. Ook Australië maakte het – meer dan 25 jaar geleden – mee. Toen stortte een deel van de London Arch naar beneden.