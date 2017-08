De 4,4 kilometer grote planetoïde Florence vliegt over twee weken langs de aarde. De afstand bedraagt op 1 september zeven miljoen kilometer.

De afstand tussen de aarde en Florence is dus gelukkig veel groter dan tussen planetoïde 2012 TC4 en de aarde. Planetoïde 2012 TC4 schiet op 12 oktober op zo’n 44.000 kilometer langs de aarde. Toch is het appels met peren vergelijken. 2012 TC4 is een brokstuk met een doorsnee van slechts zestien meter. Florence is een forse jongen van 4,4 kilometer. Dat is toch wel andere koek! Stel, Florence zou botsen op de aarde, dan zou dit grote gevolgen hebben voor onze planeet.

“Sinds we zijn begonnen met het volgen van aardscheerders is er nog nooit zo’n grote planetoïde als Florence zo dicht in de buurt van de aarde gekomen,” zegt manager Paul Chodas van NASA’s Center for Near-Earth Object Studies. Dit biedt natuurlijk ook veel mogelijkheden. Zo gaan allerlei observatoria foto’s maken van Florence, waardoor onderzoekers veel meer te weten komen over deze planetoïde. Zo gaat het Arecibo-observatorium radarbeelden maken, waardoor details op Florence zichtbaar zijn van slechts tien meter groot.

De planetoïde is in maart 1981 ontdekt door Schelte Bus van het Australische Siding Spring-observatorium en is vernoemd naar de Britse verpleegkundige Florence Nightingale. Gelukkig hoeven we niet bang te zijn dat de planetoïde binnenkort tegen de aarde knalt. De baan van de planetoïde is goed vastgelegd. Tot het jaar 2500 komt de planetoïde niet dichterbij de aarde dan zeven miljoen kilometer. Dat is toch wel een geruststelling.