Het nalatenschap van Cassini is groot.

Het is inmiddels alweer ruim een half jaar geleden dat de Cassini-ruimtesonde zichzelf in de atmosfeer van Saturnus gooide, maar nog steeds worden er mooie foto’s gevonden in het flinke archief. Het ruimtevaartuig is immers langer dan een decennium bezig geweest.

Op deze ‘nieuwe’ foto zien we de maan Dione voor de ringen van Saturnus. Het ruimtevaartuig bevindt zich op hetzelfde vlak als de ringen. Dit is de reden waarom er een strakke lijn te zien is. Dione is een redelijk grote maan en heeft een doorsnee van 1.123 kilometer.

De foto is gemaakt op 17 augustus 2015 op een afstand van 106.500 kilometer van Dione.

Benieuwd naar meer mooie Cassini-foto’s? In oktober presenteerden we de veertig allermooiste foto’s van de Cassini-missie met op plek 1 een prachtige foto van Enceladus. Deze foto werd door 417 Scientias-bezoekers geselecteerd als mooiste Cassini-foto aller tijden.