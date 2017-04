Hoe kun je klimaatontkenners overtuigen dat klimaatverandering echt is? Met keiharde data lukt het blijkbaar niet om door te dringen. Onderzoekers van de universiteit van Kansas proberen het op een andere manier, namelijk met beelden.

Het nieuwe paper ‘Savor the Cryosphere‘ staat vol met foto’s van gletsjers. De foto’s laten overduidelijk zien dat gletsjers smelten en dat de aarde opwarmt. De rechterfoto’s zijn allemaal in 2015 gemaakt. De linkerfoto’s zijn gemaakt in 2007 (A & C), in 2006 (E & G) en in 1978 (I). We zien hier smeltende gletsjers in Alaska (A/B), Ijsland (C/D), Zwitserland (E/F/G/H) en Peru (I/J).

Met grote zekerheid

Maar komt het wel echt door de opwarming van de aarde? Niet altijd. Wat dat betreft is iedere gletsjer uniek. Toch is het een feit dat gletsjers wereldwijd smelten en dan is er maar één logische veroorzaker. “Verschillende omgevingsfactoren kunnen ervoor zorgen dat een gletsjer krimpt, waardoor het goed is om gletsjers te monitoren”, schrijven de onderzoekers in het paper. “Als we alle gegevens naast elkaar leggen, dan kunnen we met hoge zekerheid zeggen dat de opwarming van de aarde – hoofdzakelijk veroorzaakt door het uitstoten van broeikasgassen door mensen – ervoor zorgt dat de gletsjers krimpen.”

Duidelijke taal

De gletsjers op de foto’s zijn in korte tijd 550 meter tot 1,17 kilometer kleiner geworden. “We hebben niet gerommeld met het beeldmateriaal. Het zijn keiharde bewijzen dat gletsjer wereldwijd smelten”, zegt professor Gregory Baker van de universiteit van Kavnas. “Ook het oppervlak van het zeeijs op de polen is afgenomen.”

Het paper heeft een lengte van zes A4’tjes en is daarmee kort en krachtig. Het staat niet vol met vakjargon, maar met duidelijke taal. Het is een samenvatting van veel eerdere papers en onderzoeken, waaruit duidelijk wordt dat klimaatverandering geen sprookje is en ook niet is verzonnen door Chinezen. Het team hoopt dat het paper ervoor zorgt dat meer mensen bewust worden van het feit dat de aarde transformeert en dat het nu tijd is om er iets aan te doen.

Gegevens verdwijnen

Ook voor de wetenschap is het een ramp dat gletsjers smelten. “Wanneer gletsjers smelten, verliezen we historische gegevens over klimaatverandering op specifieke locaties op aarde”, zegt Baker. “Het is alsof iemand inbreekt in je huis en de familiefoto’s meeneemt.”