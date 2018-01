Er gaan geruchten dat de Trump-regering de geldkraan in 2025 gaat dichtdraaien.

Dat meldt The Verge. De site baseert zich op een voorlopig budgetvoorstel en twee anonieme bronnen die beweren dat het dichtdraaien van de geldkraan ook in het definitieve voorstel is opgenomen. The Verge heeft ook NASA om een reactie gevraagd, maar deze niet ontvangen.

Als de Amerikanen toch besluiten om het ISS ook na 2024 nog financieel te ondersteunen, is dat zeer waarschijnlijk slechts voor enkele jaren. Het ruimtestation zal nog voor het eind van het tweede decennium van deze eeuw uit zijn baan worden gehaald, omdat het dan echt begint af te takelen. Gehoopt werd dat het ISS dan een commerciële opvolger zou krijgen. Volgens The Verge is dat laatste tegen 2024 nog niet haalbaar.

Andere aandeelhouders

Mocht de Amerikaanse overheid daadwerkelijk de geldkraan dichtdraaien, dan is het nog maar de vraag of de andere aandeelhouders – Rusland, Canada, Japan en de Europese ruimtevaartorganisatie – er nog heil inzien om het ISS draaiende te houden. Zeker omdat de Amerikanen op dit moment het leeuwendeel van de kosten voor hun rekening nemen. Het lijkt nog niet zo aannemelijk dat de andere aandeelhouders zo’n gat in de begroting moeiteloos kunnen en willen opvangen.

Naar de maan

De Amerikanen daarentegen, zouden met deze zet een hoop geld besparen. En dat geld kunnen ze dan weer voor andere dingen gebruiken. Trump maakte recent bekend een bemande maanmissie te ambiëren en dat kost vanzelfsprekend ook een hoop geld. En ook voor de president van de VS geldt: je kunt een dollar maar één keer uitgeven.

NASA moet met een beperkt budget (zo’n 19 miljard dollar per jaar) zoveel mogelijk zien te bewerkstelligen. Geen wonder dat er zo af en toe missies geschrapt worden. Zo sneuvelde vorig jaar nog de Asteroid Redirect Mission. Tijdens deze missie zou een deel van een planetoïde gepakt worden en in een baan rond de maan worden geplaatst, zodat astronauten deze gemakkelijk konden bezoeken. Hoewel er al aardig wat in de missie geïnvesteerd was, zette de overheid er toch een streep door, omdat deze relatief duur was.

Het belang van het ISS

Dat het ISS mogelijk omwille van die maanmissie – die gezien wordt als een opmaat naar een Marsmissie – wordt opgeofferd, is ironisch. Juist in het ISS worden namelijk experimenten uitgevoerd en technologieën ontwikkeld die we tijdens missies naar de maan en Mars hard nodig zullen hebben. Ook wordt er al bijna twee decennia intensief onderzoek gedaan naar het effect dat een langdurig verblijf in de ruimte op het menselijk lichaam heeft. En hoewel dat reeds tot belangrijke inzichten heeft geleid, valt er nog genoeg te ontdekken. Met het wegvallen van deze ruimtemissie zouden de Amerikanen zichzelf dan ook wel eens in de vingers kunnen snijden.

Zover is het echter nog niet. Tot op heden zijn het immers niet meer dan geruchten. En zelfs als we de plannen straks in het budgetvoorstel tegenkomen, moet nog blijken of ook het Amerikaanse Congres daar enthousiast over is, zo benadrukt The Verge.