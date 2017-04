Onderzoeker Jacob Haqq-Misra heeft interessante ideeën over de bekostiging van de zoektocht naar intelligente aliens.

Op dit moment wordt binnen het SETI-programma met behulp van gevoelige radiotelescopen gezocht naar signalen die aliens (expres of per ongeluk) in onze richting sturen. Het is een fascinerend, maar duur onderzoeksprogramma. En het vinden van mensen of organisaties die bereid zijn om de zoektocht naar aliens te financieren is bijna net zo lastig als de (tot op heden vruchteloze) zoektocht naar die aliens. Dat is ook niet zo gek, zo stelt Jacob Haqq-Misra. Want de ontdekking van buitenaards leven zal ongetwijfeld op tal van gebieden heel opwindend zijn, maar levert de mensen die in de zoektocht naar die aliens geïnvesteerd hebben niet direct geld op. In andere woorden: de zoektocht naar aliens financieren, is bijna een soort van liefdadigheid. Wie er in investeert, ziet dat geld niet meer terug. En dat merken ze natuurlijk bij SETI. “Het gebrek aan adequate financiering is misschien wel het grootste obstakel voor het succes van het SETI-programma,” denkt Haqq-Misra.

De SETI Lottery Bonds

En dat moet maar eens veranderen, vindt hij. En dus komt hij in dit paper met een nieuwe methode om de zoektocht naar aliens te bekostigen: “SETI Lottery Bonds” of kortweg SLB. Wat moet je je daarbij voorstellen? Het is een soort kruising tussen een eeuwigdurende obligatie (een obligatie met een onbepaalde looptijd) en een lot. “Obligaties worden vaak aangeboden door nationale overheden om onaantrekkelijke investeringen (zoals grote bouwprojecten of militaire operaties) te financieren,” legt Haqq-Misra uit. De koper van een obligatie leent het geld aan de overheid en de uitgever van de obligatie (de overheid) betaalt de koper een rentevergoeding.

Eeuwigdurend

Haqq-Misra stelt dus voor dat ook SETI obligaties uit gaat geven. Het gaat dan om eeuwigdurende obligaties. “Deze bieden regelmatige rentevergoedingen die eeuwig doorgaan, maar worden niet vergezeld door de belofte dat de oorspronkelijke investering ooit terugbetaald wordt,” stelt Haqq-Misra. Dat klinkt misschien niet zo aantrekkelijk, maar onthoud: “eeuwigdurende obligaties zijn op de lange termijn aantrekkelijke spaarproducten voor investeerders die op zoek zijn naar een regelmatige inkomstenstroom vanuit hun inleg.”

Loterij

De obligatie die Haqq-Misra voorstelt, is niet alleen eeuwigdurend, maar kent ook een loterij-element. Dat element gaat spelen, zodra er daadwerkelijk aliens worden gevonden. Dan maken namelijk alle mensen of bedrijven die obligaties hebben gekocht kans op een forse geldprijs. Het grote verschil tussen een SETI Lottery Bond en een gewone loterij is dat je bij een gewone loterij de kans loopt om je inleg compleet kwijt te raken. Bij de SETI Lottery Bond is dat niet aan de orde: je krijgt sowieso een rentevergoeding.

Aantrekkelijk

“Het doel van de SETI Lottery Bond is het genereren van een inkomstenbron die het SETI-programma tot de eerste ontdekking van buitenaards leven kan onderhouden. Door elementen van eeuwigdurende obligaties en loterijen te combineren is de SETI Lottery Bond een uniek spaarproduct dat tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek ondersteunt,” stelt Haqq-Misra. Hij ziet het helemaal zitten. “Ik denk dat de SLB heel aantrekkelijk is voor een breed scala aan sociaal-economische klassen, misschien wel een breder scala dan de meeste bestaande lotterijen of aan loterijen gelieerde producten.” Dat is met name het geval als de obligaties betaalbaar zijn (bijvoorbeeld vanaf 100 dollar), meent Haqq-Misra.

Natuurlijk zijn er nog wel wat hobbels te nemen. Zo moet er een financieel instituut komen dat toestemming heeft om zich zowel bezig te houden met bankieren als gokken (de twee elementen van de SLB). En wellicht heeft ook de wetenschappelijke wereld wat overredingskracht nodig. “Veel wetenschappers fronsen wanneer basaal onderzoek in verband wordt gebracht met een winstoogmerk, zij geloven dat nieuwsgierigheid en passie de drijvende kracht achter de wetenschap moet zijn.” Maar tegelijkertijd moeten we realistisch zijn, vindt Haqq-Misra. “Mijn doel is: een manier voorstellen waarop SETI het kapitaal kan verzamelen dat nodig is om op de lange termijn naar onze buitenaardse buren te zoeken. Als beurzen en donaties dat doel niet kunnen bereiken, waarom proberen we dan de SETI Lottery Bond niet?”