Wetenschappers hebben twee landingsplaatsen geselecteerd voor de ExoMars 2020-rover. De Europese en Russische ruimtevaartorganisaties gaan nu met elkaar in gesprek om uit te zoeken welke plek het meest geschikt is.

De Europeanen willen graag een keer heelhuids op Mars landen. Beagle 2 en Schiaparelli crashten, maar drie keer is scheepsrecht. De ExoMars-rover zal ergens in het volgende decennium op Mars landen. Het Marswagentje is uitgerust met zes wielen en voorzien van zonnepanelen. De rover kan zich autonoom verplaatsen. Hij creëert daartoe op basis van foto’s van zijn omgeving een digitale kaart en stippelt op die kaart een route uit. Met behulp van speciale camera’s die hem helpen om botsingen te vermijden, kan hij zich vervolgens veilig bewegen en tot wel 100 meter per sol (een Martiaanse dag) afleggen.

Eerder selecteerde ESA al vier mogelijke landingsplekken voor ExoMars 2020. Naast Oxia Planum en Mawrth Vallis werden ook Hypanis Vallis en Aram Dorsum aangewezen. De laatste twee zijn nu afgevallen.

Een landingsplaats moet aan strenge eisen voldoen. Zo moet de plek relatief laag liggen, zodat er voldoende atmosfeer is om de rover af te remmen tijdens de afdaling. Daarnaast moet het landingsgebied – met een oppervlak van zo’n 120 bij 19 kilometer – een relatief vlak terrein zijn. Er mogen geen grote stenen, steile hellingen of diepe kraters voorkomen.

Water

Het gebied rond Mawrth Vallis en nabij Oxia Planum telt heel wat blootliggende gesteenten die ouder zijn dan 3,8 miljard jaar. Ook zijn de gesteenten rijk aan klei, wat suggereert dat hier ooit vloeibaar water aanwezig was. De materialen die ESA in dit gebied graag willen bestuderen, zijn nog maar vrij recent door toedoen van erosie blootgelegd en dus nog nauwelijks aangetast door onder meer de heftige straling waar Mars mee te maken heeft.

“We kunnen slechts twee landingsplekken uitvoerig bestuderen”, zegt wetenschapper Jorge Vago van ESA’s ExoMars rover-project. “Na een intense vergadering besloten we om voor Mawrth Vallis te gaan, naast de al eerder geselecteerde landingsplek Oxia Planum.”

Welke landingsplaats wordt het?

De definitieve landingsplek wordt mogelijk pas volgend jaar of in 2019 bekend. Er is geen haast, want de tweede ExoMars-missie is vorig jaar twee jaar uitgesteld.