Het medicijn kan al op korte termijn voor een revolutie in de tandartsenpraktijk zorgen, zo denken onderzoekers.

Stamcellen

Tenminste: dat is nu zo. Maar dat kan op korte termijn wel eens gaan veranderen. Onderzoekers hebben namelijk een medicijn gevonden dat de stamcellen in de tandholte stimuleert om dentine te produceren en ook grotere gaatjes te dichten. En daardoor hoeft er waarschijnlijk veel minder vaak gevuld te worden bij de tandarts, zo is te lezen in het blad Scientific Reports.

Sponsje

Maar hoe werkt het dan precies? Men neemt een afbreekbaar sponsje dat vol zit met het medicijn en plaatst het in de tand. Vervolgens dekt men dat af met een beschermend laagje. Het medicijn in het sponsje stimuleert de stamcellen in de tandholte om nieuw dentine aan te maken, terwijl het sponsje langzaam vergaat. Tegen de tijd dat het sponsje is vergaan, is het vervangen door nieuw dentine en is de tand weer als nieuw.

En er is nog meer goed nieuws: na verwachting kan de nieuwe aanpak al vrij snel worden toegepast. Eén van de moleculen die de onderzoekers gebruiken om stamcellen te stimuleren nieuw dentine aan te maken, is namelijk Tideglusib. Dit molecuul is eerder al aan klinisch onderzoek onderworpen, omdat het tevens kan worden gebruikt om neurologische aandoeningen zoals Alzheimer te behandelen. “Door gebruik te maken van een medicijn dat reeds getest is in klinisch onderzoek naar Alzheimer hebben we de mogelijkheid om deze behandeling snel in de tandartsenpraktijk te krijgen,” stelt onderzoeker Paul Sharpe.