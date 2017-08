Spoiler alert! Het zevende seizoen is uitgezonden. En wederom zijn er mensen doodgegaan. Maar waren dat ook de mensen waarvan algoritmes dat verwacht hadden?

Wie de serie al een tijdje volgt, weet dat de schrijvers er een sport van hebben gemaakt om hoofdpersonages – waar je al dan niet aan gehecht geraakt bent – op bloederige wijze aan hun einde te laten komen. En negen van de tien keer zie je dat totaal niet aankomen. En toch was er voorafgaand aan het zevende seizoen van Game of Thrones een onderzoeker die zich – met een beetje hulp van kunstmatige intelligentie – waagde aan een voorspelling. Voor elk personage berekende hij de kans dat het ten tijde van het zevende seizoen het loodje zou leggen. Inmiddels is de laatste aflevering van dat seizoen afgelopen en kunnen we de balans opmaken. En wat blijkt? De schrijvers weten zelfs een KI-systeem te verrassen!

De aanpak

Maar voor we een blik werpen op de voorspellingen en daadwerkelijke uitkomst, kijken we natuurlijk naar de aanpak die onderzoeker Milan Janosov erop nahield. Hij verzamelde de ondertiteling van zoveel mogelijk afleveringen (in totaal bijna 600 scènes). Vervolgens bracht hij voor elk personage het sociale netwerk in kaart. Het leidt tot een wirwar van lijntjes tussen personages, waarbij dikke lijnen getuigen van een stabielere relatie dan dunne lijnen. De omvang van het puntje dat symbool staat voor een personage geeft aan hoeveel connecties deze heeft. En de kleur verraadt tot welke familie een personage behoort (de Lannisters zijn rood, de Starks zijn blauw, enzovoort).

Uit deze eerste analyse rollen 94 personages die interessant genoeg zijn voor een verdere analyse. 61 daarvan zijn reeds ergens in de eerste zes seizoenen doodgegaan. Van al deze personages weten we tot in detail hoe hun sociale netwerk eruitzag en hoe groot hun rol in dat netwerk was. “Gebaseerd op die kennis kunnen we inschatten wie van deze personen in de nabije toekomst doodgaat door ons af te vragen: welke van deze nog in leven zijnde mensen heeft dezelfde kenmerken als de mensen die reeds overleden zijn?” stelt Janosov. Dat heeft hij niet handmatig uitgezocht: daartoe deed hij een beroep op een intelligent algoritme.

Om te kijken of dat algoritme ook een beetje kijk op de zaak had, liet Janosov het los op personages die al dood zijn. En jawel: in 72,3 procent van de gevallen ‘voorspelde’ het algoritme terecht dat deze personages het loodje legden. Eén van de personages wiens dood het algoritme niet aan zag komen, was Margaery Tyrell: koninginnen hebben klaarblijkelijk een kleinere kans om dood te gaan dan koningen.

Het lijstje

Vervolgens was het tijd voor het echte werk: het algoritme werd losgelaten op de personages die na afloop van het zesde seizoen nog leefden. Het algoritme kwam tot een lijstje namen met daarachter de kans dat het personage met die naam dood zou gaan (zie hiernaast). Met stip bovenaan: Tyene (95% kans om dood te gaan). Gevolgd door Daenerys (91%), Grey Worm (90%), Robin Arryn (90%) en Podrick (88%). Helder. Maar in hoeverre hebben deze personages zich ontwikkeld zoals het algoritme voorzag (wie het zevende seizoen nog niet gezien heeft, moet nu echt afhaken). Tyene is inderdaad niet meer onder ons, goed gedaan KI! Hetzelfde geldt voor Olenna Tyrell (79%). Grote verrassing voor het algoritme – en waarschijnlijk ook voor de meeste kijkers – is Petyr Baelish. Hij had volgens het algoritme slechts 50% kans om dood te gaan, maar stierf op de valreep van het zevende seizoen toch echt. En ook Obara – die slechts 25% kans had om het loodje te leggen – zien we niet meer terug.

Game of Thrones laat het hart van menig onderzoeker harder kloppen. Zo zijn er al heel wat studies omtrent de serie opgezet. Vaak zijn ze ludiek van aard en voornamelijk bedoeld om aandacht te vragen voor een specifiek onderzoeksveld. Zo zochten onderzoekers onlangs nog uit of er nu echt overdreven veel belangrijke mensen doodgaan in Game of Thrones (lees er hier meer over). En werden eerder al de invloedrijkste personages in de serie aangewezen. Ook leuk: dit filmpje waarin schimmels de intro van Game of Thrones naspelen.