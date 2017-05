Wetenschappers staan voor een raadsel: hoe kan het dat dit stukje ruimte vrijwel stofvrij is?

Ruimtesonde Cassini dook vorige week voor het eerst in het 2000 kilometer brede gat tussen Saturnus en zijn ringen. Onderzoekers hadden verwacht dat de sonde daarbij heel wat stofdeeltjes tegen zou komen. Om te voorkomen dat die deeltjes de ruimtesonde zouden beschadigen, werd de vier meter brede antenne van de sonde als schild gebruikt. Maar dat was niet nodig geweest, zo moet NASA nu concluderen.

Grote leegte

“Het gebied tussen de ringen en Saturnus is blijkbaar een grote leegte,” stelt Cassini’s projectmanager Earl Maize. Slechts enkele keren botste een stofdeeltje op Cassini. En de weinige stofdeeltjes die Cassini ontmoette, waren bovendien klein: niet groter dan 1 micron (een duizendste deel van een millimeter).

De foto’s Bekijk hier de foto’s die Cassini maakte toen deze voor het eerst in het gat tussen Saturnus en zijn ringen dook.

Veilig

Blijkbaar is het gebied tussen Saturnus en zijn ringen veel veiliger dan gedacht. En dat is goed nieuws. Want NASA heeft nog 20 duikvluchten in het gat tussen Saturnus en zijn ringen gepland staan (exclusief de tweede duikvlucht die vanmorgen heeft plaatsgevonden). Vier van de 20 resterende duikvluchten voeren Cassini mee naar de binnenste randen van Saturnus’ ringen. Tijdens die duikvluchten zal Cassini wel wat stof tegenkomen en wordt de antenne sowieso ingezet om de sonde te beschermen.

Terwijl wetenschappers proberen te achterhalen hoe het kan dat het gebied tussen Saturnus en de stoffige ringen vrijwel stofvrij is, hult Cassini zich – net als tijdens de eerste duikvlucht – in radiostilte. Pas morgen worden de eerste onderzoeksgegevens en beelden die Cassini tijdens de duikvlucht van vanmorgen heeft gemaakt, naar de aarde verstuurd. En wat mogen we daarvan verwachten? Tijdens deze duikvlucht heeft Cassini de ogen gericht op de ringen van Saturnus. Ook bestudeert de sonde Rhea in de hoop meer te weten te komen over de samenstelling en structuur van het oppervlaktemateriaal van de maan.