Op de site is het mogelijk om in te schrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief: het Scientias Magazine. De frequentie (1x per week) en de aard van de mailing (informeren) wordt duidelijk omgeschreven. Alle leden die zich inschrijven krijgen daarnaast een bevestigingsmail in hun inbox. Pas na het bevestigen (double opt-in) ontvangt een lid het Scientias Magazine.

Op dit moment heeft het Scientias Magazine ongeveer 43.000 actieve abonnees. In het adressenbestand van het Scientias Magazine zitten geen e-mailadressen die op andere manieren zijn verzameld dan via de inschrijfmogelijkheid op de website. Alle abonnees hebben toestemming gegeven voor mails en zijn voor de tijd juist geïnformeerd.

Scientias.nl slaat de volgende gegevens van een gebruiker op:

– E-mailadres

– Laatste activiteit

– Of iemand de nieuwsbrief opent

– Op welke items iemand klikt

– Of iemand ‘bouncet’ of zich uitschrijft

Deze gegevens verzamelen we om de volgende redenen:

– Een e-mailadres is nodig om het Scientias Magazine te verzenden.

– Als een gebruiker 5 maanden geen Scientias Magazine opent of geen activiteit vertoond, wordt hij of zij automatisch uitgeschreven.

– Als een gebruiker bouncet of zich uitschrijft, wordt hij per direct uitgeschreven.

– We weten welke artikelen het populairst zijn en kunnen toekomstige magazines verbeteren.

Als een gebruiker zich uitschrijft, een inschrijving niet bevestigd, bouncet of onze mailing markeert als spam, dan ontvangt hij of zij geen mails meer. De gegevens worden nog maximaal zes maanden bewaard. Daarna worden e-mailadressen verwijderd.

Toegang tot database

De Scientias Magazines worden gemaakt en verzonden door Tim Kraaijvanger, eigenaar van Scientias.nl en online marketingbureau Stormachtig. Hij heeft als enige toegang tot de database om de kans op een datalek zo klein mogelijk te houden. Het wachtwoord van zijn account wordt iedere drie maanden gewijzigd, bestaat uit minimaal 16 tekens en is een willekeurige mix van leestekens, cijfers en letters.

Scientias.nl deelt of verkoopt de database niet aan derden. Wel is het mogelijk voor derden om te adverteren in het Scientias Magazine met bijv. een advertorial of nieuwsitem. Per Scientias Magazine zal er maximaal 1 gesponsord item meegaan.

Vragen of opmerkingen?

Mail met ons. Stuur jouw mail met vragen over de GDPR naar tim@stormachtig.nl of info@scientias.nl. Alvast bedankt!