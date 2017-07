Tot op heden is er nog geen contact geweest met een intelligente buitenaardse beschaving. Hoe komt dit? Misschien communiceren aliens wel anders dan wij.

In een nieuw paper presenteert wetenschapper Dr. Duncan H. Forgan van de St. Andrews Universiteit een interessant idee. Sommige onderzoekers denken dat buitenaardse beschavingen radiosignalen sturen, maar dit kost veel energie en daarnaast loopt een beschaving een risico. Radiosignalen zijn immers vrij makkelijk op te vangen door een onderontwikkelde beschaving, die vervolgens in het geheim een plan kan smeden om een planeet te veroveren. Als er zoiets bestaat als een ‘galactisch internet’, dan mogen alleen ver ontwikkelde beschavingen daar gebruik van maken.

Forgan denkt dat buitenaardse beschavingen hun eigen moederster gebruiken om te communiceren. Hoe? Dat komt zo. Laten we eerst een paar stappen terug doen…

Planeetovergangen

Astronomen zoeken continu naar exoplaneten. Zij kijken dan o.a. naar dipjes in het licht van de ster. Neemt de helderheid van een ster periodiek af? Dan komt dit mogelijk door een planeet, die op dat moment voor de ster draait en een deel van het licht tegenhoudt. Stel, een buitenaardse beschaving kijkt naar de zon en zij zien iedere 365 aardse dagen een dip in helderheid, dan komt dit door de aarde die om de zon draait.

Megastructuren

Forgan vermoedt dat intelligente aliens planeetovergangen ‘faken’. Deze beschavingen creëren hun eigen structuren om het licht van de ster tegen te houden. Dit gebeurt op onregelmatige momenten. Hierdoor vallen deze objecten direct op voor buitenaardse sterrenkijkers, net zoals bij KIC 8462852. Ze gebruiken deze planeetovergangen om te communiceren met andere beschavingen. “Zodra er een verbinding is tussen beschaving A en B, kunnen ze informatie uitwisselen”, schrijft Forgan in het paper. “Bijvoorbeeld middels (planeet)overgangen of elektromagnetische transmissies.” Misschien manipuleren aliens het spectrum van het licht om een boodschap te versturen.

Galactisch adressenboek

Een voordeel aan dit systeem is dat niet iedere beschaving direct verbinding kan leggen. Pas wanneer wezens intelligent genoeg zijn, kunnen ze planeetovergangen zien en krijgen ze dus toegang tot het galactische netwerk. Als zo’n galactisch netwerk echt bestaat, dan vermoedt Forgan dat nieuwe leden direct een galactisch adressenboek ontvangen met daarin de coördinaten van de werelden van andere intelligente beschavingen. Dit is nuttig, want een nieuwe beschaving kan dan berichten doorgeven van aliens, die elkaar niet rechtstreeks kunnen bereiken.

Stroeve communicatie

Er zijn natuurlijk ook nadelen. Buitenaardse beschavingen moeten wel op het juiste moment naar een ster kijken om een boodschap te lezen. Daarnaast gaan berichten zo langzaam heen en weer, dat de communicatie nogal stroef verloopt. Een beschaving kan natuurlijk wel continu zenden, maar ontvangen en reageren is een ander verhaal. Het is op dit moment onmogelijk om een bericht sneller dan het licht te verzenden. Als de afstand tussen twee intelligente beschavingen honderd jaar is, dan ontvangt een beschaving pas na 200 jaar een antwoord op een vraag.

Het blijft gissen

Het is allemaal filosofie van de bovenste plank, maar het paper van Forgan zet ons wel weer aan het denken. Wetenschappers denken nog te vaak dat aliens op dezelfde manier communiceren als wij, maar misschien klopt hier niks van. We weten het pas zeker wanneer we daadwerkelijk buitenaards leven vinden, maar dat is nog niet gelukt. Lees hier waarom we tot op heden nog geen buitenaards leven hebben gevonden.