Tabby’s ster herbergt geen buitenaardse megastructuur. Dit bevestigen astronomen in een nieuw paper.

In 2015 stelden onderzoekers dat de ster KIC 8462852 (ook wel Tabby’s ster genoemd) zich opmerkelijk gedroeg. Het licht van de ster zou zo af en toe afnemen (met wel 22 procent). Alsof iets voor de ster langs bewoog en het licht van de ster tijdelijk tegenhield. Maar die dipjes in de helderheid van de ster waren niet alleen heel flink, maar ook zeer onregelmatig.

Aliens

Direct werd er natuurlijk volop gespeculeerd: hoe zouden de fluctuaties in helderheid te verklaren zijn? Een natuurlijke verklaring konden de onderzoekers niet bedenken en dus werd er al snel gespeculeerd over aliens. “Als een buitenaardse beschaving iets zou bouwen, dan zou dit overeenkomen met de data die we nu zijn,” vertelde astronoom Jason Wright ruim twee jaar geleden. Maar wat zouden die aliens dan gebouwd hebben? Wellicht een Dyson-bol: een bol die bestaat uit een systeem van satellieten die de energie van de ster opvangen. Zo’n bol houdt een deel van het sterlicht tegen en zou de dip in helderheid mooi kunnen verklaren.

Geen megastructuur

Toch bevestigde een onderzoeksteam onlangs dat aliens geen megastructuur om de ster KIC 8462852 hebben gebouwd. In september 2017 concludeerden astronomen dat de afname in helderheid kleiner is in infrarood dan in zichtbaar en ultraviolet licht. “Het suggereert dat de verantwoordelijke objecten klein moeten zijn: niet groter dan enkele micron (een miljoenste van een meter, red.)”, aldus de onderzoekers in het paper. Daarmee lijkt de buitenaardse megastructuur definitief van tafel te zijn. Volgens de onderzoekers zijn de afnames in helderheid van de ster het beste te verklaren door kleine stofdeeltjes die rond de ster zweven.

Maar nu is er nog meer onderzoek gedaan, met dank aan een flinke crowdfundingcampagne. Meer dan 1.700 mensen doneerden ruim 100.000 dollar om Tabby’s ster te onderzoeken met een flink netwerk van telescopen. “De nieuwe gegevens laten zien dat Tabby’s ster op bepaalde golflengten meer verzwakt dan op andere,” zegt Tabetha Boyajian van de staatsuniversiteit van Louisiana. “Het object dat het licht blokkeert, is dus niet ondoorzichtig. Het kan dus geen planeet of een megastructuur zijn.”

Wat is het dan wel?

Dus is het dan toch een stofwolk? Boyajian vindt het nog te vroeg om één veroorzaker te kiezen. “Wellicht dat exokometen het licht van de ster tegenhouden”, zegt de onderzoeker. “Toch vermoeden sommige astronomen dat de ster uit zichzelf zwakker en helderder wordt. Als we kijken naar de gegevens die afgelopen zomer zijn verzameld, dan is dat inderdaad ook nog een mogelijkheid.”