Erger jij je aan krassen op je auto? Wetenschappers hebben een nieuw materiaal ontwikkeld dat jouw auto in de toekomst beschermt tegen krassen van sleutels, openslaande deuren en kinderfietsjes.

Het materiaal bestaat uit een paar lagen hexagonaal boornitride (h-BN), die over elkaar schuiven. Deze h-BN-lagen zijn ongeveer net zo sterk als diamant, maar zijn tevens veel goedkoper, flexibeler en lichter.

Hexagonaal boornitride heffen de negatieve kenmerken van grafeen op. “Als grafeenlagen over elkaar schuiven, komt er geen hitte vrij”, zegt onderzoeker Dr Elton Santos van de Queen’s Universiteit. “Dit betekent dat grafeen – dat 300 keer sterker is dan staal – mechanisch zwakker is en snel breekt.” Hexagonaal boornitride laat deze zwakke eigenschap van grafeen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Santos verwacht dat hexagonaal boornitride en grafeen de komende vijf tot tien jaar gebruikt gaan worden in nieuwe producten. “Zo kunnen deze materialen verwerkt worden in lak. Auto’s met deze lak zijn minder gevoelig voor corrosie”, vervolgt Santos. “Daarnaast betekent dit dat er geen krassen meer verschijnen op auto’s.”

Toch zijn de mogelijkheden eindeloos. Omdat er bij grafeen geen hitte vrijkomt, is het mogelijk om auto-onderdelen nog efficiënter te maken. Koelen is dan immers niet of nauwelijks meer nodig. “Verschillende bedrijven produceren prototypes van apparaten met combinaties van h-BN en grafeen”, zegt Santos. “Hierdoor krijgen tablets en telefoons unieke eigenschappen.”

De resultaten van het onderzoek van Santos en internationale collega-wetenschappers zijn te lezen in een paper in het wetenschappelijke vakblad Nature Communications.