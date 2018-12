En dat betekent dat New Horizons er veilig op slechts 3500 kilometer afstand langs kan scheren!

Ruimtesonde New Horizons snelt op dit moment af op het Kuipergordelobject Ultima Thule. En de sonde kan zijn route zonder zorg voortzetten. Dat blijkt uit een uitgebreide zoekactie om potentiële gevaren op de weg die New Horzions aflegt, op te sporen. En zonder vuiltje aan de lucht, kan het ruimtevaartuig met volle vaart op de ijswereld af blijven stevenen.

Ruimtereizen Op 14 juli 2015 scheerde New Horizons met een snelheid van bijna 14 kilometer per seconde op een afstand van 12.500 kilometer langs het oppervlak van Pluto. Dit is hetgrootste lid van de grote schare van ijswerelden voorbij de baan van Neptunus, de zogeheten Kuipergordel. Meer weten over de ruimtemissies van New Horizons? Lees het hier

Zoekactie

De onderzoekers zochten voor drie weken lang naar ringen, kleine manen en andere hindernissen op de route van New Horizons. Hiervoor gebruikten ze de Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) aan boord van het vaartuig. Het team speurde de omgeving af naar reflecterende ringstructuren. Ook zochten de onderzoekers naar maantjes die meer dan drie kilometer breed waren. De beslissing om New Horizons toch nog naar een ander traject te manoeuvreren, zou afgelopen week gemaakt moeten worden om op schema te blijven. Maar gelukkig bleek er niets de weg van de ruimtesonde te blokkeren.

Groen licht

Op dit moment is het vaartuig zo’n 3.500 kilometer van Ultima Thule verwijderd. Hadden de onderzoekers wel een hindernis gevonden, dan zou een koerscorrectie ervoor hebben gezorgd dat de route naar het kuipergordelobject drie keer langer zou zijn geworden. Maar New Horizons heeft groen licht gekregen om het uitgestippelde traject zonder horten en stoten te vervolgen. Het vaartuig raast op dit moment met maar liefst 50.700 kilometer per uur op het kuiperbeltobject af. Een deeltje zo klein als een rijstkorrel zou het vaartuig daarom al de vernieling in hebben geholpen.

Wetenschappers zullen blijven uitkijken naar ringen of manen die dicht bij Ultima Thule in de buurt liggen, maar waarschijnlijk zullen deze geen risico vormen. Vervolgens zal New Horizons op 1 januari 2019 langs het kuipergordelobject scheren. Een historische gebeurtenis, aangezien nog niet eerder een ruimtesonde een bezoek heeft gebracht aan zo’n afgelegen hemellichaam. De bedoeling is dat New Horizons op slechts 3500 kilometer afstand langs Ultima Thule zal scheren. “Het ruimtevaartuig zal drie keer dichter langs het object vliegen dan toen het langs Pluto vloog,” zegt hoofdonderzoeker Alan Stern. “Ultima, here we come!”