Archeologen hebben een jonge, gefossiliseerde vogel uit het tijdperk van de dinosauriërs gevonden. De ambersteen beschermt de vogel al zo’n 99 miljoen jaar.

De barnsteen werd in 2014 in Myanmar gekocht door Guang Chen van het Hupoge Amber Museum in China. Het is het meest complete fossiel dat ooit in een Burma-barnsteen (burmiet) is gevonden. Volgens de onderzoekers behoorde de vogel tot een groep vogels genaamd Enantiornithes. Deze vogels stierven tegelijkertijd met de dinosauriërs uit, zo’n 65 miljoen jaar geleden.

De vogel was slechts enkele weken oud, toen hij vast kwam te zitten in plakkerige boomhars. Hierdoor versteende hij vrijwel direct. De helft van zijn lichaam is bewaard gebleven, waaronder zijn kop, vleugels, huid, veren en klauwen. De veren zijn wit, bruin en donkergrijs.

Kon deze vogel direct vliegen?

Het is opvallend dat de vogel op jonge leeftijd al vleugels had. Dit wijst erop dat vogels vroeger al vanaf de geboorte konden vliegen. Dit maakten hen minder afhankelijk van hun ouders dan moderne vogels. Een nadeel is dat de vogels minder hard groeiden en dus langere tijd kwetsbaarder waren. Dit verklaart mogelijk waarom wetenschappers de afgelopen decennia veel fossielen van jonge enantiornieten hebben gevonden.

Bijzondere vondsten

Regelmatig worden er barnstenen gevonden met planten en dieren uit andere tijden. Vorig jaar ontdekten onderzoekers een onfortuinlijke kameleon, die al honderd miljoen jaar zit opgesloten in een barnsteen. Begin dit jaar troffen andere wetenschappers een ‘buitenaards’ insect aan in een barnsteen. Het diertje heeft een bijzondere driehoekige kop. De grootste ontdekking van de afgelopen jaren was de vondst van dinosaurusveren in barnsteen. Het was voor het eerst dat wetenschappers complete veren van een dino vonden. Uniek!