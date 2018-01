Met deze spannende hypothese komt een Italiaanse onderzoeker op de proppen.

De piramide van Cheops is gebouwd rond 2550 v.C. en is een van de grootste, en meest complexe monumenten in de geschiedenis van de architectuur. Recent hebben onderzoekers een onbekende ruimte ontdekt in de piramide. Hiervoor hoefden ze de piramide niet eens te betreden, maar maakten ze gebruik van kosmische straling. De grote vraag is nog altijd wat de functie van de ruimte precies is en of er iets in de ruimte staat. Een mysterie dat veel archeologen boven tafel proberen te krijgen. En een van hen doet nu in een nieuw paper zijn voorstelling uit de doeken.

Teksten

Volgens de Italiaanse onderzoeker Giulio Magli zou de kamer goed verband kunnen houden met wat er geschreven staat in de Piramiden Teksten. Dit zijn eeuwen oude religieuze spreuken uit het Oude Egypte. In deze teksten staat geschreven dat de farao, voordat hij doorgaat naar een volgend leven, eerst door een ‘hemelpoort’ moet en zit op een ‘ijzeren troon’.

Deuren

Binnen de piramide zijn er vier smalle schachten die veel te klein zijn voor mensen om doorheen te kruipen. Deze gangen lopen naar boven toe en wijzen naar de sterren. Twee van de vier schachten komen uit op de buitenkant van de piramide. De andere twee leiden naar kleine deuren. De zuidelijke deur is al verkend, maar zonder een belangrijke ontdekking. Maar de noordelijke deur ertegenover blijft tot op heden verzegeld. Het zou goed kunnen dat deze deur de ‘hemelpoort’ symboliseert. Mochten deze deur leiden naar de geheime kamer, dan is het goed mogelijk dat er in de ruimte een voorwerp staat dat Cheops nodig had bij zijn overgang naar een volgend leven: de ijzeren troon.

Meteoriet ijzer De troon van Cheops is waarschijnlijk geen massief ijzeren troon, maar een houten troon, bedekt met meteoriet ijzer afkomstig uit de ruimte. Het is bekend dat de Egyptenaren dit materiaal al eeuwen voor Cheops kenden en gebruikten voor speciale items voor farao’s. Zo is ook de dolk van Toetanchamon van dit materiaal gemaakt.

Troon

De vraag is nu of er inderdaad een ijzeren troon in de kamer aanwezig is. En mocht die er zijn, hoe ziet die er dan uit? Daar zijn echter al wel wat theorieën over, dankzij de troon van Cheops moeder, koningin Hetepheres. Deze is in stukken gevonden en later gereconstrueerd. De troon is een lage stoel gemaakt van cederhout en bedekt met goud en faience. Cheops troon zou vergelijkbaar kunnen zijn, maar dan bedekt met ijzer, afkomstig uit de ruimte.

De vraag rijst nu of deze hypothese van de Italiaanse onderzoeker ook inderdaad juist is. En de enige manier om dat te achterhalen is om de noordas van de piramide te betreden. Op dit moment is het nog niet met zekerheid te zeggen of het noordelijke kanaal ook daadwerkelijk uit zal komen in de nieuwe ontdekte ruimte. Dat is uit de afbeeldingen die er op dit moment van de piramide beschikbaar zijn, niet duidelijk op te maken. Een nieuwe expeditie zal hier meer helderheid over verschaffen.