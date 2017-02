Zodra je het beestje maar aanraakt, scheuren de schubben die het lijfje van de gekko bedekken af en haast een ‘naakte’ gekko zich weg.

Onderzoekers hebben de gekko de naam Geckolepis megalepis gegeven. Dat is te lezen in het blad PeerJ.

Schubben

Veel gekko’s zijn in staat om hun staart af te stoten, wanneer iemand ze bij die staart grijpen. Maar gekko’s uit het geslacht Geckolepis gaan nog een stapje verder. Hun lichaam is bedekt met vis-achtige schubben die heel gemakkelijk afscheuren. Wanneer een roofdier zo’n gekko in de bek neemt, laten de schubben en onderliggende huid los. De gekko kan zo aan de greep van het roofdier ontsnappen en het roofdier blijft met een bek vol schubben achter.

Nieuwe soort

En dit geslacht is nu dus weer een soort rijker. In het noorden van Madagaskar ontdekten wetenschappers G. megalepis. De gekko onderscheidt zich duidelijk van de andere soorten die in het geslacht Geckolepis te vinden zijn. Zo beschikt G. megalepis over enorme schubben: de grootste die ooit bij een gekko zijn gespot. Doordat de schubben groter zijn, scheuren ze ook gemakkelijker. De grote schubben zitten namelijk maar met een relatief klein en smal deel aan de huid vast.

“Wat echt opmerkelijk is, is dat deze schubben – die echt een grote dichtheid hebben en zelfs een beetje bot-achtig zijn en waarvan de productie dus best wel wat energie kost – zo gemakkelijk afscheuren en ook zo snel en zonder littekens geregenereerd kunnen worden,” vertelt onderzoeker Mark Scherz. Hoe de gekko’s de verloren schubben precies regenereren, is nog onduidelijk. Onderzoekers willen dat graag achterhalen, omdat het wellicht aanknopingspunten biedt voor regeneratie binnen andere soorten, waaronder de mens.