Amerikaans onderzoek suggereert dat religie geassocieerd kan worden met een bijna vier jaar langere levensduur.

De onderzoekers baseren zich op een analyse van necrologieën: levensbeschrijvingen van mensen die overleden zijn. De onderzoekers namen eerst 505 van deze necrologieën onder de loep. Al deze necrologieën waren in het jaar 2012 in de krant Des Moines Register (Iowa) verschenen. De onderzoekers keken naar de leeftijd van de overledene en of deze religieus was. Ook werd gekeken of de overledene een man of een vrouw was en gehuwd was of niet. Daarnaast vormden de onderzoekers zich – wederom op basis van de necrologie – een beeld van het sociale leven van de overledene. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken bij welke verenigingen hij of zij zat en of hij of zij vrijwilligerswerk deed.

Eerste onderzoek

Uit het onderzoek bleek dat religieuze mensen gemiddeld 9.45 jaar langer leefden dan mensen die niet religieus waren. Wanneer er ook rekening werd gehouden met het geslacht en de burgerlijke staat – twee factoren die eveneens een grote impact hebben op de levensduur – leek religie nog in verband te kunnen worden gebracht met een 6.48 jaar langere levensduur.

“Het onderzoek voorziet ons van overtuigend bewijs dat er een verband is tussen religieuze participatie en hoelang een persoon leeft”

Ietsje meer data

Die eerste resultaten waren voor de onderzoekers reden om nog een tweede studie op poten te zetten. Nu analyseerden ze 1096 necrologieën die verschenen waren in kranten in 42 grote steden in de VS. En ook nu bleken mensen die religieus waren gemiddeld langer te hebben geleefd dan mensen die niet religieus waren. Zelfs nadat er rekening was gehouden met het geslacht en de burgerlijke staat van mensen, bleken religieuze mensen nog steeds zo’n 3.82 jaar langer te leven dan mensen die niet religieus waren. “Het onderzoek voorziet ons van overtuigend bewijs dat er een verband is tussen religieuze participatie en hoelang een persoon leeft,” concludeert onderzoeker Baldwin Way.

Verklaring

Maar hoe zorgt religie er dan precies voor dat mensen langer leven? Daar hadden Way en collega’s in eerste instantie wel ideeën over. Eerdere studies hebben aangetoond dat mensen die vrijwilligerswerk doen en onderdeel zijn van sociale groepen doorgaans langer leven. En religieuze mensen zetten zich vaak in voor hun geloof – bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk in of voor de kerk te doen – en maken deel uit van een doorgaans hechte groep mensen waar ze in voor- en tegenspoed op terug kunnen vallen. Het leek een prima hypothese. Maar toen de onderzoekers de necrologieën er nog eens bij pakten, bleek die sociale component de langere levensduur maar deels te kunnen verklaren. “We ontdekten dat vrijwilligerswerk doen en betrokken zijn bij sociale organisaties slechts iets meer dan één jaar van de langere levensduur die met religie samenhangt, kon verklaren,” vertelt onderzoeker Laura Wallace. Er moet dus meer zijn. Maar wat? Mogelijk heeft het te maken met de regels en normen waarmee veel religies gepaard gaan en die bepaalde ongezonde praktijken – zoals het drinken van alcohol en gebruiken van drugs – aan banden leggen. Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat “veel religies stress verminderende praktijken promoten die de gezondheid kunnen verbeteren”. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan gebed of meditatie.

Hoe het precies zit, blijft voor nu dus onduidelijk. Maar de studie onderschrijft in ieder geval verschillende eerdere onderzoeken die er eveneens op wijzen dat religie een positief effect kan hebben op de gezondheid.