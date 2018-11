Een unieke vondst, aldus archeologen.

Onderzoekers ontdekten de gemummificeerde scarabeeën – behorende tot de familie van de mestkevers – in de dodenstad nabij Memphis. Nog niet eerder zijn in deze dodenstad gemummificeerde mestkevers ontdekt.

Tombes

De onderzoekers ontdekten de mestkevers tijdens opgravingen aan de rand van het piramidecomplex van koning Oeserkaf. Er zijn drie tomben ontdekt die uit de periode van het Nieuwe Rijk stammen (deze periode loopt ongeveer van 1550 tot 1070 voor Christus) en tijdens de zogenoemde Late Periode (712 tot 332 voor Christus) als kattenbegraafplaats werden gebruikt. Ook zijn er vier tombes ontdekt uit de periode van het Oude Rijk (2639 tot 2216 voor Christus). Van deze vier tombes is de tombe die toebehoorde aan Khufu-Imhat – hij beheerde de koninklijke gebouwen – het belangrijkst.

Mestkevers

In één van de tombes ontdekten de archeologen twee flinke mestkevers in een rechthoekige sarcofaag die afgesloten was met een deksel. Op het deksel stonden drie scarabeeën afgebeeld. De twee mestkevers die zich in de sarcofaag bevonden, waren in linnen gewikkeld en nog in zeer goede staat. In een veel kleinere, vierkante sarcofaag troffen de onderzoekers nog een aantal gemummificeerde mestkevers aan.

Naast de mestkevers zijn er ook tientallen gemummificeerde katten ontdekt, die vergezeld worden door zo’n 100 houten, vergulde beeldjes van katten. Ook werd er een bronzen beeld van de vruchtbaarheidsgodin Bastet gevonden. Deze godin werd vaak afgebeeld met het hoofd van een kat. Daarnaast werden er sarcofagen met gemummificeerde slangen ontdekt. Ook zijn enkele gemummificeerde krokodillen teruggevonden. Net als zo’n 1000 amuletten die gewijd waren aan verschillende goden, waaronder Anubis, Horus en Isis.

Schrijfgerei

De onderzoekers hebben ook schrijfgerei ontdekt (enkele pennen en inktpotten) en wat beschreven papyrus. Op sommige paperassen stonden hoofdstukken van het Dodenboek opgetekend. Dit boek hielp overledenen om hun weg te vinden in het dodenrijk.

Verder zijn in de graven ook manden, potten en resten van mensen teruggevonden. Net als enkele ‘valse deuren’. Op één van die deuren werden de namen van twee onbekende vrouwen aangetroffen: Subek Sekt en Mafy.