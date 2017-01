In 1972 bracht hij meer dan drie dagen op de maan door en bezocht – in een maanrover – onder meer enkele kraters en een gebergte op de maan.

Cernan maakte drie ruimtevluchten. In 1966 stapte hij als co-piloot aan boord van de Gemini 9A. Samen met astronaut Thomas Stafford verbleef hij drie dagen in een baan om de aarde. Tijdens de ruimtevlucht maakte hij onder meer een meer dan twee uur durende ruimtewandeling.

Apollo 10

Drie jaar later stapte hij opnieuw in een ruimtevaartuig. Dit keer de Apollo 10. Tijdens deze missie – een generale repetitie voor de Apollo 11-missie (die Neil Armstrong en Buzz Aldrin op het maanoppervlak zette) – naderde Cernan het maanoppervlak tot zo’n 14,8 kilometer.

Apollo 17

In 1972 mocht Cernan tijdens de Apollo 17-missie zelf voet op de maan zetten. Samen met astronaut Harrison Schmitt verbleef hij meer dan drie dagen op de maan en maakte onder meer uitstapjes naar nabij de landingsplek gelegen kraters en het Taurus Littrow-gebergte. “Apollo 17 borduurde voort op al die andere missies,” vertelde Cernan in 2008. “We hadden een maanrover, we konden groter afstanden afleggen dan eerdere missies. We bleven een beetje langer. We bezochten een uitdagender gebied in de bergen om meer te leren over de geschiedenis en de oorsprong van de maan zelf.”

Blue Marble

Onderweg naar de maan maakte de bemanning van de Apollo 17 tevens één van de beroemdste foto’s van de aarde: de Blue Marble-foto. Voor Cernan was deze foto van grote betekenis. En volgens hem zagen maar weinigen het werkelijke verhaal dat deze foto vertelde. “Wat is de echte betekenis van het bekijken van deze foto? Ik heb altijd gezegd – en ik zeg dit al heel lang – dat het (…) vijftig of honderd jaar zal duren tot we terugkijken en echt de betekenis van Apollo begrijpen. Voor we echt begrijpen wat de mensheid heeft gedaan toen we deze planeet achterlieten en een ander hemellichaam ons thuis gingen noemen. We deden het eigenlijk veel te vroeg als je in ogenschouw neemt wat we nu in de ruimte doen. Het lijkt wel alsof JFK zich naar de 21e eeuw had uitgestrekt, een decennium had gepakt en het vervolgens keurig in de jaren zestig en zeventig had geschoven en het ‘Apollo’ had genoemd.”

Kort na zijn tweede vlucht naar de maan nam Cernan afscheid van NASA. Maar hij kwam nooit helemaal los van de ruimtevaart. Zo bleef hij bijvoorbeeld werkzaam als commentator tijdens de eerste vluchten van de spaceshuttle. En anno 2017 is Cernan nog altijd de laatste man die zijn voetafdrukken op de maan achterliet. Maar hij had het volste vertrouwen dat daar ooit verandering in zou komen. “We verlaten de maan en Taurus-Littrow zoals we gekomen zijn en als God het wil zullen we terugkeren,” zo zei hij toen hij de maan in december 1972 verliet.

Gene Cernan overleed gisteren en is 82 jaar geworden.