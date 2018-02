Eén van de ‘astronauten’ is naar het ziekenhuis afgevoerd. Iets wat straks op Mars wat lastig wordt.

Vorige week begon op Hawaii de HI-SEAS VI-missie. Vier wetenschappers verruilden hun woning voor een koepelvormig gebouw nabij de Mauna Loa-vulkaan waar ze gedurende acht maanden zullen doen alsof ze op Mars zitten. Maar de missie was nog maar een paar dagen onderweg of deze is alweer stilgelegd. Eén van de ‘bemanningsleden’ is om onbekende redenen naar het ziekenhuis afgevoerd. In een kort persbericht laat de universiteit van Hawaii verder weten dat de ‘astronaut’ enige uren ter observatie in het ziekenhuis heeft moeten blijven.

Protocol

“De veiligheid van de bemanning is topprioriteit en in lijn met veiligheidsprotocollen, is de missie uitgesteld en heeft de bemanning de koepel verlaten,” zo laat de universiteit weten. De missie zal pas weer verder gaan na “een inspectie van de koepel” en nader onderzoek.

De simulatie

De universiteit van Hawaii heeft – in nauwe samenwerking met NASA – al verscheidene van deze Marssimulaties uitgevoerd. Tijdens deze simulaties wordt alles in het werk gesteld om de ‘astronauten’ het idee te geven dat ze op Mars zijn. Zo moeten de onderzoekers altijd een ruimtepak aan als ze naar buiten gaan en hebben ze te maken met een flinke vertraging in de communicatie (het duurt ongeveer 20 minuten om een bericht naar Mars te sturen). De simulaties moeten meer inzicht geven in de uitdagingen die een bemande Marsmissie met zich meebrengt en bovendien onthullen welke impact zo’n missie zowel fysiek als psychisch op mensen heeft.

Het is nog niet eerder voorgekomen dat een HI-SEAS-simulatie moest worden stilgelegd. Het is een flinke domper, maar herinnert ons er ook aan dat een missie naar Mars maar tot op zekere hoogte te plannen valt en er altijd problemen kunnen ontstaan die eigenlijk alleen op aarde of met behulp van mensen op aarde kunnen worden opgelost. Dergelijke problemen kunnen op Mars straks wel eens onoverkomelijk blijken: een tripje naar de aarde duurt al snel zo’n 250 dagen.