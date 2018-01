De 27 motoren werden voor het eerst tegelijkertijd aangezet. De volgende stap: een lancering.

De rakettest vond plaats op Cape Canaveral op lanceerplatform 39A. SpaceX tekende in 2014 een leasecontract, waardoor het ruimtevaartbedrijf platform 39A twintig jaar mag leasen.

Tijdens een zogenoemde static fire-test worden de motoren getest, maar gaat een raket nog niet de lucht in. In het geval van de Falcon Heavy-raket was deze flinke jongen verankerd aan het lanceerplatform.

Elon Musk reageerde via Twitter tevreden te zijn over de static fire-test. Hij verwacht dat de eerste lancering over een week plaatsvindt.

Falcon Heavy hold-down firing this morning was good. Generated quite a thunderhead of steam. Launching in a week or so. pic.twitter.com/npaqatbNir — Elon Musk (@elonmusk) 24 januari 2018

My raw video of the #SpaceX Falcon Heavy static-fire at Kennedy Space Center. Come for the cloud plumes, stay for the sound. A French space reporter just yelled "It's like the 4th of July!" pic.twitter.com/vJssukqgIz — Robin Seemangal (@nova_road) 24 januari 2018

De Falcon Heavy raket is een gloednieuwe en krachtige raket. Het is de raket waarmee Elon Musk naar Mars wil. De Falcon Heavy is in staat om 63.800 kilogram aan voorraden in een lage baan rond de aarde te brengen. Daarnaast kan de raket op papier ook een lading met een gewicht van zo’n 16.800 kilogram naar Mars of een lading van 3500 kilogram naar Pluto brengen. En dat ook nog eens tegen een relatief lage prijs.



Dit filmpje laat zien hoe de Falcon Heavy gebruikt wordt om een satelliet in een baan rond de aarde te plaatsen. De twee boosters en de eerste rakettrap keren na de lancering terug op aarde, waardoor het mogelijk wordt om deze te hergebruiken. SpaceX vindt dat belangrijk, omdat de kosten van de ruimtevaart zo enorm kunnen worden teruggebracht. Op termijn hoopt het bedrijf complete raketten te kunnen hergebruiken.

Even hoog als de Innovatoren

De Falcon Heavy-raket is even hoog als de Limburgse Innovatoren. Nog nooit in Limburg geweest? Denk dan maar aan tweederde van de Domtoren. De Falcon Heavy-raket is ongeveer 70 meter hoog, 12,2 meter breed en weegt een slordige 1,4 miljoen kilogram. De raket bestaat uit een Falcon 9-raket en twee Falcon 9-boosters die samen 27 motoren herbergen.

Ruimtetoeristen

De Falcon Heavy is vanaf het begin ontworpen om mensen de ruimte in te brengen. En daarmee behoren verre bemande ruimtereizen naar de maan of Mars weer tot de mogelijkheden, aldus SpaceX. Op korte termijn zal de raket echter ingezet worden om twee ruimtetoeristen rond de maan te laten vliegen en om een rode Tesla Roadster de ruimte in te sturen.