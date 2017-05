Als een toekomstige Space Launch System-raket in de problemen komt, kunnen astronauten in de Orion-capsule ontsnappen dankzij het Launch Abort System. Ingenieurs hebben op 27 april een geslaagde test uitgevoerd met dit nieuwe ontsnappingssysteem.

De Orion-capsule bevindt zich straks boven op de raket. De eerste versie van de SLS-raket is zo’n 97,5 meter hoog. Toekomstige raketten worden nog groter. Het is voor astronauten onmogelijk om snel te ontsnappen als de raket bijvoorbeeld bijna explodeert. Dankzij het Launch Abort System kan de Orion-capsule de raket toch verlaten. De stuwkracht van dit systeem is groter dan de stuwkracht van de Atlas 109-D-raket, die John Glenn in 1962 in een baan om de aarde bracht. Daarbij moet wel gezegd worden dat het Launch Abort System maar korte tijd stuwt.

Belangrijke test

Orbital Sciences nam in 2007 de opdracht aan om het Launch Abort System te ontwerpen, produceren en testen. Een belangrijke test vond vorige week plaats in Elkton (Maryland). De ingenieurs laten weten dat het een geslaagde test is. Hoewel het uiteindelijke Launch Abort System is uitgerust met drie motoren, werd vorige week alleen de attitude control motor getest. Deze motor bestaat uit een gasgenerator en acht kleppen. Dit gas kan door bepaalde kleppen gestuurd worden, waardoor de Orion-capsule verschillende richtingen op kan vliegen. Wel zo belangrijk, want als de situatie kritiek is, wil je niet dat de capsule onbestuurbaar rondom de raket dwarrelt.

Benieuwd naar de test? Bekijk hieronder de video!

En nu?

De Amerikanen geven momenteel wat meer gas op de ontwikkeling van de Orion-capsule en het Space Launch System. Volgend jaar komen beide projecten samen tijdens de Exploration Mission-1. Tijdens deze missie zou SLS voor het eerst met een lege Orion-capsule gelanceerd worden. Pas drie jaar later – in 2021 – zouden astronauten in de Orion-capsule plaatsnemen en voor het eerst met behulp van SLS het luchtruim kiezen.