De krokodilachtige zou zelfs een concurrent zijn geweest voor de dinosaurussen die aan de top van de voedselketen stonden.

Wetenschappers ontdekten de resten van de gigantische krokodilachtige in Madagaskar. De krokodilachtige zou ten tijde van de Jura (zo’n 201 tot 145 miljoen jaar geleden) op aarde hebben rondgelopen.

Groot en sterk

En er zijn sterke aanwijzingen dat de krokodilachtige prima in staat was om organismen die in diezelfde tijd leefden, de stuipen op het lijf te jagen. Zo was de krokodilachtige gigantisch (zie de afbeelding hieronder).

Daarnaast zitten in de kaken tanden die zowel qua vorm als grootte doen denken aan die van een Tyrannosaurus rex. Het wijst er sterk op dat deze krokodilachtige regelmatig harde weefsels, zoals botten en pezen – naar binnen werkte.

Nieuw inzicht

De krokodilachtige behoort tot de soort Razanandrongobe sakalavae. De soort werd in 2006 al beschreven, maar is nog in nevelen gehuld. Zo bleef jarenlang onduidelijk of deze nu behoorde tot de crocodylomorpha (een groep van archosauriërs waar de krokodilachtigen en uitgestorven verwanten toe behoren) of de theropoda (een groep van voornamelijk vleesetende, tweevoetige dinosaurussen). Nu opnieuw resten van R. sakalavae zijn aangetroffen, kunnen onderzoekers daar meer duidelijkheid over scheppen. In het blad PeerJ is te lezen dat een combinatie van anatomische eigenschapen onomstotelijk aantonen dat R. sakalavae tot de krokodilachtigen behoort. Om precies te zijn kan R. sakalavae gerekend worden tot de Notosuchia. Volgens de onderzoekers is het zelfs veruit het oudste – en mogelijk ook het grootste – lid van de Notosuchia.

Afgaand op de vindplaats van R. sakalavae denken onderzoekers dat deze alleen op Madagaskar voorkwam. In de tijd dat R. sakalavae leefde, had Madagaskar zich namelijk al losgemaakt van Gondwana. “Tegelijkertijd wijst het erop dat de Notosuchia ontstonden in het zuidelijke deel van Gondwana,” stelt onderzoeker Simone Maganuco. Eerder zijn in Zuid-Amerika al vergelijkbare Notosuchia-fossielen teruggevonden, maar deze zijn miljoenen jaren jonger dan de resten van R. sakalavae.