De rat meet van het puntje van zijn neus tot het puntje van de staart zo’n 46 centimeter!

Onderzoeker Tyrone Lavery noemt de nieuwe rattensoort “nogal spectaculair”. “Het is een grote, gigantische rat.” En ook nog eens de eerste rat die in tachtig jaar tijd op de Salomonseilanden is ontdekt.

Lang en zwaar

De nieuwe rattensoort komt voor op het eiland Vangunu en heeft de naam Uromys vika gekregen. De rat meet van het puntje van de neus tot het puntje van de staart 46 centimeter. Een volwassen exemplaar zou tussen de 0,5 en 1 kilogram wegen.

In bomen

Dat deze rat – ondanks zijn enorme omvang – zo lang onopgemerkt is gebleven, is niet zo heel gek. Zelfs nadat de lokale bevolking van Vangunu Lavery op het bestaan de rat wees, duurde het nog jaren voor hij de rat voor het eerst met eigen ogen zag. Dat heeft alles te maken met de levensstijl van de rat. U. vika leeft namelijk in bomen. “Als je op zoek bent naar iets dat op de grond leeft, zoek je slechts in twee dimensies – van links naar rechts en van voren naar achteren,” legt Lavery uit. “Maar als je op zoek bent naar iets dat in 10 meter hoge bomen kan leven, dan is er een heel nieuwe dimensie waarin je moet zoeken.”

Gevelde boom

Uiteindelijk ontdekte Lavery de nieuwe rattensoort toen een exemplaar uit een gevelde boom kwam zetten. Lavery vergeleek de rat met de acht andere rattensoorten die – voor zover we weten – op de Salomonseilanden leven en de rest is geschiedenis.

Noten

Waarschijnlijk eet de enorme rattensoort voornamelijk fruit en noten. De lokale bevolking beweert daarnaast dat de rat in staat is om met zijn scherpe tanden kokosnoten open te breken. Lavery heeft dat de rat niet zien doen, maar stelt dat de ratten wel een voorliefde hebben voor het maken van cirkelvormige gaten in noten om zo bij hun maaltje te komen (zie de afbeelding hierboven).

Hoewel de nieuwe rattensoort nog maar net beschreven is, lijkt de kans groot dat deze direct het stempel ‘ernstig bedreigd’ verdient. Dat heeft alles te maken met het feit dat de rat vrij zeldzaam is en in het nauw raakt door ontbossing. “We zitten nu in het stadium dat wanneer we de rat nu niet ontdekt hadden, we deze waarschijnlijk nooit meer ontdekt zouden hebben,” stelt Lavery. “Het gebied waarin deze is gevonden is één van de laatste plekken met bos dat nog niet is omgekapt.” Lavery hoopt dan ook dat alles in het werk wordt gesteld om deze rat van de ondergang te redden.