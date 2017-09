De ster Gliese 710 vliegt over 1,3 miljoen jaar door ons zonnestelsel. Wetenschappers hebben nu de baan van deze ster onder de loep genomen.

Astronomen hebben gegevens van de Gaia-satelliet gebruikt om de bewegingen van sterren in kaart te brengen. Sterren in onze omgeving draaien om het centrum van de Melkweg heen, maar niet iedere ster heeft dezelfde snelheid. Het komt wel eens voor dat een gasbol rakelings langs de zon vliegt.

Dat moment vindt over 1,3 miljoen jaar plaats. Dan scheert de ster Gliese 710 op een afstand van 2,3 biljoen kilometer (+/- 0,85 biljoen kilometer) langs de aarde. Dat is ongeveer 16.000 keer de afstand van de aarde tot de zon. Dit object wordt met een magnitude van -2,7 spontaan de helderste ster aan de nachthemel en neemt het stokje van Sirius kortstondig over.



Hier zie je hoe de sterrenhemel er in de toekomst uitziet. Gliese 710 schiet rakelings langs ons zonnestelsel en dit is in de video duidelijk te zien.



Nog een mooie video van Gliese 710.

De ster vormt vooral indirect een bedreiging voor de aarde. De ontmoeting met Gliese 710 heeft geen invloed op de banen van de planeten in ons zonnestelsel, maar verstoort mogelijk wel de banen van de kometen in de Oortwolk. Grote kans dat het drie tot vier miljoen jaar lang kometen gaat regenen, zo voorspelden onderzoekers eerder dit jaar.

Toch is Gliese 710 wellicht niet de enige ster die gaat biljarten met de kometen in de Oortwolk. Uit het onderzoek van Gaia blijkt dat de afgelopen vijf miljoen jaar en de komende vijf miljoen jaar 97 sterren binnen 150 biljoen kilometer van de zon komen. Zestien sterren naderen de zon dichter dan zestig biljoen kilometer. Gliese 710 steekt met 2,3 biljoen kilometer met kop en schouders boven de rest uit.

Gelukkig duurt het nog 1,3 miljoen jaar. Als de mensheid tegen die tijd nog bestaat, dan zijn er vast technieken ontwikkeld om kometen te vernietigen. Toch?