Zou je graag een loterij winnen en een paar ton extra op je bankrekening zien? Uit nieuw onderzoek blijkt dat een mens net zo gelukkig wordt van een goede nachtrust.

Onderzoekers van de universiteit van Warwick hebben de slaappatronen van 30.500 Britten geanalyseerd. Onderzoeker Nicole Tang kwam erachter dat wanneer iemand beter slaapt, dat dit dan een positieve uitwerking heeft op de mentale en fysieke gezondheid van deze persoon. Qua geluksgevoel komt het volgens Tang overeen met het winnen van een geldbedrag van 200.000 pond, wat circa 230.000 euro is.

Misschien hoop je ooit de jackpot te winnen, omdat je denkt dat dit jou gelukkig maakt, maar het is veel realistischer om je te richten op een betere nachtrust. De kans dat je ooit een geldbedrag van een paar ton wint is klein.

GHQ

Tang en haar collega’s maakten voor het onderzoek o.a. gebruikt van de General Health Questionnaire. Dit is een zelfrapportagelijst voor het meten van psychische klachten. Dokteren en psychologen kunnen op basis van de resultaten zien hoe goed een persoon in zijn vel zit. Tang zag dat de score van mensen die goed slapen met twee punten verbeterde.

“In een vervolgonderzoek moeten we kijken welke activiteiten de nachtrust positief of negatief beïnvloeden”, zegt Tang. “Hiervoor moeten we ook kijken naar de levensstijl van de proefpersonen.”

Slaapvoorlichting

De conclusie is glashelder: wie beter slaapt, voelt zich ook beter. Goede slaapvoorlichting is wellicht een goedkope manier om veel andere problemen tegen te gaan, zoals ziekte en werkloosheid.