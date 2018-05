Alien, Interstellar, Avatar en The Martian. Bij sciencefictionfilms denk je waarschijnlijk aan deze blockbusters. Toch staat Google vandaag stil bij de filmmaker van een andere beroemde sciencefictionfilm. De allereerste: Le voyage dans la lune.

Deze stille film uit 1902 is geschreven en geregisseerd door Georges Méliès. De film volgt een groep astronomen die met een capsule naar de maan reist. De capsule wordt afgeschoten met een kanon, een idee dat in het verleden serieus werd overwogen om objecten in de ruimte te krijgen. Op de maan worden de astronomen opgewacht door insectachtige maanmensen. Gelukkig weten ze te ontsnappen en plonzen ze uiteindelijk weer in een oceaan op aarde.

De film wordt geprezen door filmmakers, omdat het een visueel spektakel is. Er zijn veel objecten en figuranten te zien. Ook worden er animaties en special effects gebruikt. Toch kun je ook goed zien dat het de begintijd van film was. Zo worden sommige acties meerdere keren getoond, zoals de daadwerkelijke maanlanding. Eerst zie je dat de maan een raket in zijn oog heeft en pas daarna zie je de raket op de maan landen.

Hieronder kun je de film bewonderen:

Google eert filmmaker en goochelaar Méliès met een interactieve, 360 graden video. De pionier bracht tussen 1896 en 1912 meer dan vijfhonderd films uit. Hij deed alles zelf: schilderde de decors, bedacht de trucs, acteerde en regisseerde.

Helaas eindigde het leven van Méliès nogal tragisch. Hij was afhankelijk van kermissen, maar kreeg concurrentie van de eerste bioscopen (zoals Charles Pathé). Méliès weigerde zich aan te passen aan de veranderde industrie en raakte bankroet. De filmmaker stierf op 21 januari 1938.