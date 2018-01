Geen enkel team slaagt erin om tijdig te lanceren en het prijzengeld van 30 miljoen dollar te claimen.

Met die mededeling komt de organisatie van de Google Lunar XPrize. En daarmee komt een tien jaar durend avontuur op wel heel teleurstellende manier ten einde.

Google Lunar XPrize

De Google Lunar XPrize werd in 2007 uitgeschreven. De uitdaging? Een rover naar de maan sturen en ervoor zorgen dat deze een minstens 500 meter lange afstand op het maanoppervlak aflegt. Tevens moest de rover foto’s maken en naar de aarde sturen. Heel wat teams gingen – ongetwijfeld aangemoedigd door het enorme prijzengeld – de uitdaging aan. Maar het ene na het andere team moest het opgeven. Uiteindelijk waren er nog vijf teams in de race. En nadat de deadline herhaaldelijk was opgeschoven, maakte de organisatie van de Google Lunar XPrize vorig jaar bekend dat deze teams echt uiterlijk 31 maart 2018 de maan moesten zien te bereiken. Hoewel die deadline nog twee maanden van ons verwijderd is, is deze week echter duidelijk geworden dat geen van de vijf teams het gaat halen. En daarmee is de Google Lunar XPrize definitief ten einde gekomen.

Uitdagingen

Dat het de vijf teams niet lukt om de deadline te halen, heeft uiteenlopende redenen. Zo is het lastig gebleken om voldoende geld te verzamelen voor de lancering. Ook zijn er technische uitdaging en zit de regelgeving sommige teams in de weg.

Verandering van denken

Dat de wedstrijd zonder winnaar eindigt, is zonder twijfel een teleurstelling voor zowel de organisatie als de laatste deelnemers. Maar het wil niet zeggen dat alle inspanning voor niets is geweest. “Door deze competitie hebben we een conversatie op gang gebracht en de verwachtingen veranderd omtrent wie er op de maan kan landen,” zo laat de wedstrijdorganisatie in een reactie weten. “Velen geloven nu dat het niet alleen weggelegd is voor een aantal gouvernementele organisaties, maar ook bereikt kan worden door kleine teams van ondernemers, engineers en innovators vanuit de hele wereld.”

Toekomst

Er wordt dus geen geschiedenis geschreven vóór 31 maart 2018. Maar er is een gerede kans dat dat daarna wél gaat gebeuren. Verschillende deelnemende teams hebben namelijk aangekondigd aan hun maanrover te blijven werken en zich in te blijven zetten voor lancering. De kans is dan ook aanwezig dat er binnenkort toch voor het eerst een private organisatie op de maan landt. Of de XPrize daar een rol in zal spelen, is nog onduidelijk. De wedstrijdorganisatie zal de komende tijd kijken of het mogelijk is om een nieuwe sponsor te vinden die prijzengeld beschikbaar wil stellen en zo de wedstrijd een doorstart kan geven. “Of dat we de Lunar XPrize voortzetten als een competitie zonder prijzengeld, waarbij we de teams volgen en promoten en helpen om hun doelstellingen te behalen.”

De Google Lunar XPrize is dus niet meer. Maar één ding is zeker: het nieuwe tijdperk in de ruimtevaart dat deze wedstrijd zo graag op gang wilde brengen, is nog maar net begonnen.