In de grafkamer – die stamt uit de dertiende dynastie – werd onder meer een houten kist teruggevonden.

Tijdens opgravingen in Egypte ontdekten archeologen vorige maand al een nieuwe piramide. De piramide bevindt zich in Dasjoer, een archeologische vindplaats die deel uitmaakt van de necropolis van Memphis en zo’n 25 kilometer ten zuiden van Caïro ligt. De ontdekte piramide stamt uit de dertiende dynastie (1803 tot 1649 voor Christus).

Houten kist

En nu hebben archeologen ook de grafkamer in de piramide blootgelegd. In die grafkamer troffen ze een houten kist aan. In de kist werden doeken aangetroffen die ooit rond de lever, darmen, maag en longen gewikkeld waren. Waarschijnlijk moest deze kist de vier canopische vazen herbergen. In deze vazen werden de organen van de overledene bewaard.

Prinses

Op één van de zijden van de houten kist staan hiëroglyfen. Deze noemen de naam van de dochter van farao Ameni-Kemaw. De piramide van deze farao is zo’n 600 meter van de pas ontdekte piramide verwijderd. Het lijkt heel aannemelijk dat de dochter van deze farao in de recent ontdekte grafkamer ter ruste werd gelegd.

In de grafkamer is naast de houten kist ook een sarcofaag teruggevonden. Maar deze heeft de tand des tijds helaas slecht doorstaan. De komende tijd zullen archeologen de grafkamer verder bestuderen. Ze hopen zo onder meer te weten te komen wie hier exact werd begraven.