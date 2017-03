Dit keer is het centrale deel van het rif – dat vorig jaar de dans ontsprong – aan het verbleken.

Tot die conclusie komen Australische onderzoekers nadat ze het rif vanuit een vliegtuig – voor het eerst dit kalenderjaar – bestudeerden. Ze ontdekten dat de riffen over een lengte van zo’n 300 kilometer (van Ingham tot Cairns) aan het verbleken zijn.

Verbleking Koraal leeft in symbiose met microscopisch kleine algen die het koraal van voedsel en kleur voorzien. Wanneer het koraal te maken krijgt met stress (door hogere watertemperaturen of vervuiling) verlaten de algen het weefsel van het koraal. Daardoor verliest het koraal niet alleen een belangrijke bron van voedsel, maar ook kleur. Het koraal verzwakt en wordt vatbaarder voor ziekten.

Centrale deel

Het is het tweede jaar op rij dat het Great Barrier Reef met ernstige verbleking te maken heeft. Waar vorig jaar met nam het noordelijke deel – en in mindere mate het zuidelijke deel – verbleekte, is het vooralsnog de beurt aan het centrale deel van het Great Barrier Reef.

Weersomstandigheden

“Hoe dit verder gaat, hangt sterk af van de lokale weersomstandigheden in de komende weken,” vertelt onderzoeker David Wachenfeld, verbonden aan de Great Barrier Reef Marine Park Authority. Het verbleekte koraal is weliswaar verzwakt, maar het is volgens Wachenfeld nog niet bewezen dat het ook sterft.

Geen tijd voor herstel

Dat het Great Barrier Reef voor het tweede jaar op rij met ernstige verbleking kampt, is verontrustend. Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat het rif niet enkele jaren de tijd heeft gekregen om zich van een periode waarin het flink verbleekt is, te herstellen. “Veel koraalsoorten lijken vatbaarder te zijn voor verbleking nadat ze meer dan 12 maanden op rij aan oceaantemperaturen zijn blootgesteld die hoger liggen dan gemiddeld,” stelt onderzoeker Neal Cantin, verbonden aan het Australian Institute of Marine Science.



Hier zie je verbleekt koraal in het Great Barrier Reef. De beelden werden vorig jaar gemaakt. Het was een dramatisch jaar voor het wereldberoemde rif.

Uitstoot beperken

Wat het Great Barrier Reef nu allemaal overkomt, is volgens de onderzoekers bewijs dat de mensheid in actie moet komen en alles in het werk moet stellen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Zo kan ook de opwarming van het oceaanwater worden geremd. Tevens is het zaak dat maatregelen genomen worden om het rif tegen andere bedreigingen – vervuiling, organismen die van het rif snoepen, toerisme, etc – te beschermen.

Onderzoekers houden het Great Barrier Reef de komende tijd goed in de gaten. Zo zullen ze de riffen komende week opnieuw vanuit de lucht gaan observeren.