En daarmee is het het oudste met opzet aangepaste koperen voorwerp dat tot op heden in de Andes is teruggevonden.

Het masker werd al in april 2005 door bewoners van het kleine Argentijnse dorpje La Quebrada teruggevonden. Na het regenseizoen stak het – samen met enkele botten – een klein eindje uit de grond. Archeologen hebben het masker en de omringende botten nu gedateerd en concluderen dat het masker zo’n 3000 jaar oud moet zijn.

Peru

En dat is opmerkelijk. Want lang werd gedacht dat de metaalbewerking – dat omhelst het vinden, delven en opzettelijk bewerken van metalen, zoals koper – begon in Peru. Maar het masker dat onderzoekers nu hebben gevonden, is aanzienlijk ouder dan de koperen objecten die eerder in Peru zijn teruggevonden.

Kundig

Bovendien wijzen de onderzoekers erop dat het niet zo eenvoudig moet zijn geweest om dit masker – met daarin negen kleine gaatjes – te vervaardigen. Dus degene die dit masker maakte, moet een zeer vaardige metaalbewerker zijn geweest. Het onderschrijft opnieuw het idee dat dit deel van Argentinië één van de eerste gebieden moet zijn geweest waar de koperbewerking van de grond kwam.

Verhitten

Een analyse van het masker wijst verder uit dat het voor meer dan 99 procent uit koper bestaat. Het koper was waarschijnlijk afkomstig uit de Capillitas-mijnen. Om het masker te kunnen vervaardigden, werd het koper herhaaldelijk verhit en bewerkt wanneer het was afgekoeld, zo schrijven de onderzoekers in het blad Antiquity.

Graf

Bij het masker werden stoffelijke resten van zeker 14 mensen teruggevonden: mannen, vrouwen en kinderen. Verschillende stoffelijke resten waren door toedoen van het masker verkleurd, wat erop wijst dat het bij deze skeletten hoorde.

Het masker is zo’n 18 centimeter hoog, 15 centimeter breed en 1 millimeter dik. De gaatjes duiden ogen, neus en mond aan. Aan de randen van het masker zijn ook gaatjes gemaakt. Mogelijk waren hier oorspronkelijk enkele draden door getrokken, zodat het mogelijk werd om het masker vast te maken. De onderzoekers sluiten niet uit dat het masker deel uitmaakte van een groter, complexer object waarvan de andere onderdelen zijn vergaan.