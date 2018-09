En dat is vanaf de aarde – met een beetje hulp van een verrekijker – te zien!

Het gaat om de komeet 21P/Giacobini-Zinner (kortweg 21P). De komeet nadert de zon en bereikt het perihelium – het punt in de baan van de komeet dat het dichtst bij de zon gelegen is – op 10 september. Het beste moment om de komeet te spotten, is echter een paar dagen ervoor, in de nacht van 8 september, aldus Hemel.waarnemen.com.

Staartje

Komeet 21P bestaat uit puin en ijs. Terwijl de komeet de zon nadert, warmt deze op. Hierdoor sublimeert een deel van het ijs waaruit de komeet is opgebouwd. Zo ontstaat een wolk van gas en stof rond de komeet. Door de stralingsdruk van de zon en de zonnewind wordt dat gas en stof van de komeet af geduwd en ontstaat het voor veel kometen zo kenmerkende staartje. Ook 21P heeft zo’n staart ontwikkeld.

Of we de komeet vanuit Nederland daadwerkelijk kunnen spotten, is even afwachten. Bewolking kan vrij gemakkelijk roet in het eten gooien. Maar ook als het weer wel meewerkt, kan het best lastig zijn om de komeet te spotten. Op Hemel.waarnemen.com kun je de positie van de komeet terugvinden. Maar houdt er wel rekening mee dat je ook met die positie in het achterhoofd even zult moeten zoeken. Het is dan ook raadzaam om je warm aan te kleden en geduld te hebben.

Komeet 21P is ongeveer twee kilometer groot en cirkelt in een ovaalvormige baan rond de zon heen. De komeet heeft ongeveer 6,5 jaar nodig om een rondje rond de zon te voltooien. Op het moment van perihelium is de komeet ongeveer net zo ver van de zon verwijderd als de aarde. De afstand tussen 21P en de aarde bedraagt op dat moment een slordige 58 miljoen kilometer.

Komeet 21P is één van de weinige kometen die een ruimtesonde op bezoek hebben gehad. In 1985 scheerde de International Cometary Explorer langs de komeetkern. Ook ken je de komeet mogelijk van de Draconiden: deze jaarlijks terugkerende meteorenzwerm ontstaat doordat de aarde in oktober door de baan van 21P reist en in die baan achtergebleven stofdeeltjes in de aardse atmosfeer belanden.