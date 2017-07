Cellen die in de Martiaanse grond belanden, sterven mogelijk binnen enkele minuten.

Een aantal jaren geleden ontdekten wetenschappers in de grond op Mars perchloraten. En sindsdien vragen ze zich af welk effect deze chemische verbindingen op de leefbaarheid van Mars hebben. Onderzoekers van de universiteit van Edinburgh komen nu met een ontnuchterend antwoord op die vraag. De perchloraten maken de grond op Mars – onder invloed van UV-licht – hartstikke giftig.

Experiment

De onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze namen de bacterie Bacillus subtilis en stelden deze bloot aan een concentratie perchloraten die vergelijkbaar is met de concentratie die we op Mars aantreffen. Het geheel werd vervolgens weer blootgesteld aan de UV-straling die vergelijkbaar is met de straling die het oppervlak van de rode planeet bombardeert. Binnen enkele minuten gingen de bacteriën dood.

IJzeroxide en waterstofperoxide

Nog heftiger waren de resultaten wanneer de bacteriën niet alleen in de nabijheid van met UV-straling gebombardeerde perchloraten vertoefden, maar ook te maken kregen met twee andere stoffen die in de Marsgrond voorkomen: waterstofperoxide en rood ijzeroxide. De celsterfte nam – in vergelijking met de situatie waarin de bacteriën alleen aan perchloraten werden blootgesteld – met een factor 10.8 toe.

Besmetting

Onderzoekers vermoeden al langer dat de Martiaanse grond giftige effecten heeft. Maar dat de grond zo schadelijk kon zijn voor leven, hadden onderzoekers niet aan zien komen. Het wijst er sterk op dat het oppervlak van Mars niet zo geschikt is voor leven zoals wij dat kennen. Ergens is dat overigens ook weer goed nieuws. Onderzoekers zijn namelijk altijd bang dat ze – wanneer ze een ruimtesonde naar de rode planeet sturen – Mars besmetten met van de aarde afkomstige bacteriën. Die angst lijkt nu redelijk ongegrond: de Marsgrond lijkt korte metten te maken met deze aardse indringers.

In hun studie – verschenen in het blad Scientific Reports – pleiten de onderzoekers voor vervolgonderzoek. Zo moet nog worden uitgezocht hoe de Martiaanse grond precies bacteriën doodt. Ook willen onderzoekers graag nagaan welk effect de Martiaanse grond op andere bacteriesoorten heeft. Wellicht zijn er immers soorten die de rode planeet niet klein kan krijgen.