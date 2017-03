In Egypte is een groot faraobeeld opgegraven. Dit meldt het Egyptische ministerie van oudheden.

Mogelijk gaat het om een beeld van farao Ramses II. Op dit moment zijn alleen het hoofd en een torso teruggevonden, maar op basis van de omvang van deze delen concluderen de archeologen dat het oorspronkelijke beeld acht meter hoog was. Het faraobeeld is ongeveer drieduizend jaar geleden gemaakt.

Er zijn verschillende aanwijzingen dat het om een beeld van Ramses II gaat. Ten eerste heeft het kunstwerk een kenmerkende faraobaard. Ook is het beeld van kwartsiet gevonden op een plek waar Ramses II vroeger een tempel had staan. Van deze tempel is niets meer over. Egypte is in het verleden geplunderd, waarbij de tempel werd afgebroken. Ook zijn delen van de tempel gebruikt om gebouwen in Cairo te bouwen.

Ramses II regeerde Egypte van 1290 tot 1224 voor Christus. Hij wordt gezien als één van de machtigste farao’s van Egypte, omdat hij het land wist uit te breiden dankzij veldtochten in het Midden-Oosten en Afrika. Hij liet ook heel wat indrukwekkende werken achter. Zo werden de tempels van Abu Simbel en het Ramesseum tijdens zijn regeerperiode gebouwd. Ook liet hij een complete stad uit de grond stampen: Pi-Ramses. Dit werd de hoofdstad van Egypte en hier zouden ook de tien plagen van Egypte hebben plaatsgevonden. In 2010 vonden archeologen de restanten van een tempel van Ramses II.

Naast het faraobeeld vonden archeologen een klein beeld van leisteen van farao Seti II. Het beeld heeft een lengte van 80 centimeter. Seti II leidde Egypte van 1214 tot 1204 voor Christus.

Beide beelden zullen gerestaureerd worden en zijn in de toekomst te zien in een nieuw Egyptisch museum. Ondertussen gaan archeologen door met de opgravingen in het gebied, omdat ze hopen nog meer beelden terug te vinden.