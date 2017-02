De aardverschuiving – die plaatsvond voor de kust van Queensland – moet een enorme tsunami hebben veroorzaakt.

Onderzoekers ontdekten de sporen van de aardverschuiving terwijl ze zo’n 75 kilometer voor de kust van Noord-Queensland onderzoek deden. Ze brachten er de zeebodem aan de rand van het Great Barrier Reef in kaart, toen ze op een kleine heuvel stuitten. En al snel vonden ze er meer.

Verrassend

“We waren verbaasd dat we dit cluster van heuvels ontdekten,” vertelt onderzoeker Robin Beaman. “In een gebied waarvan we dachten dat het vrij plat zou zijn, waren acht heuvels te vinden, waarvan sommige wel 100 meter hoog en 3 kilometer lang waren.”

Verschuiving

Nader onderzoek wees uit dat de heuveltjes het resultaat waren van een enorme aardverschuiving die meer dan 300.000 jaar geleden plaatsvond. “De oudste gefossiliseerde koralen die op de heuvels zijn ontdekt, waren 302.000 jaar oud,” vertelt onderzoeker Angel Puga-Bernabéu. “Dat betekent dat de aardverschuiving die het ontstaan van de heuveltjes veroorzaakte, ouder moet zijn geweest.”

Tsunami

De aardverschuiving ontstond doordat sedimenten van de continentale plaat in beweging kwamen. Zo’n 32 kubieke kilometer aan sedimenten moeten daarbij in de oceaan zijn geland. Modellen suggereren dat het resulteerde in een tsunami met golven tot wel 27 meter hoog. Aangezien de resten van de aardverschuiving vrij dicht bij de kust zijn teruggevonden, heeft de resulterende tsunami waarschijnlijk ook invloed gehad op de Australische kust.

Grote vraag is natuurlijk of een dergelijke aardverschuiving opnieuw kan ontstaan en of de Australische kust daarbij gevaar loopt. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Het lijkt er echter op dat de Australiërs vandaag de dag minder van een tsunami te vrezen hebben dan 300.000 jaar geleden. En wel dankzij het Great Barrier Reef dat zo’n 9000 jaar geleden ontstond en vandaag de dag de golven zou breken.