In landen waar veel inwoners kampen met overgewicht, zoals in Mexico en de Verenigde Staten, wandelen mensen gemiddeld even veel als in landen waar mensen gemiddeld slanker zijn. Hoe kan dit?

Jaarlijks sterven 5,3 miljoen mensen aan de gevolgen van overgewicht en inactiviteit. Stanford-wetenschappers vroegen zich af wat voor invloed wandelen heeft op de gezondheid van mensen. Komt overgewicht minder vaak voor in landen waar mensen veel wandelen?

De onderzoekers verzamelden telefoondata van 717.527 mannen en vrouwen in 111 verschillende landen. Deze proefpersonen hielden 95 dagen hun stappen bij. De resultaten zijn verrassend. Gemiddeld zet een mens 4.961 stappen per dag. Landen waar veel mensen kampen met overgewicht (bijv. de Verenigde Staten en Mexico) is het gemiddeld aantal stappen per dag vrij hoog. Hoe komt dat?

Kloof tussen fitboys en bankzitters

De onderzoekers beweren dat niet het gemiddeld aantal stappen iets zegt over de mate van overgewicht in een land, maar juist de kloof tussen fitte mensen en bankzitters. Wanneer er sprake is van een grote ongelijkheid tussen fitte en inactieve mensen, zijn gemiddeld meer mensen te zwaar.

Vrouwen bewegen gemiddeld minder

Verrassend genoeg zijn vooral vrouwen slachtoffer van deze ‘actieve ongelijkheid’. “In landen waar er sprake is van ongelijkheid, wandelen vrouwen veel minder dan mannen”, zegt onderzoeker Jure Leskovec. “Hierdoor ondervinden voornamelijk vrouwen negatieve gevolgen van inactiviteit.” Dit geldt bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten, waar de ongelijkheid groot is, vrouwen opvallend minder bewegen en de obesitascijfers hoog zijn.

“In Zweden is sprake van een kleine kloof tussen mensen die veel bewegen en mensen die nauwelijks bewegen”, zegt onderzoeker Tim Althoff. Hij is de hoofdauteur van het paper in Nature. “Hier zien we dat vrouwen ongeveer net zoveel stappen zetten als mannen. Ook lijden weinig mensen aan overgewicht.”

Betere infrastructuur

Uit de gegevens blijkt dat mensen bereid zijn om meer stappen te zetten, als ze gemakkelijk naar winkels, restaurants, parken en andere bestemmingen kunnen lopen. Dit begint met een goede infrastructuur, bijvoorbeeld brede stoepen en genoeg oversteekplaatsen. “In een stad als San Francisco kunnen mensen makkelijker naar verschillende plekken wandelen dan in steden als San Jose en Fremont”, zegt teamlid Jennifer Hicks. “Hier zien we dat er ook minder ongelijkheid is.”

Voorkomen is beter dan genezen

Het moraal van het verhaal is dat preventie van obesitas beter is dan genezen. Door alle inwoners te activeren – en niet een deel van de bevolking – gaan de obesitascijfers mogelijk vanzelf naar beneden. Het is juist belangrijk om de kloof te verkleinen, bijvoorbeeld door het verbeteren van de infrastructuur.