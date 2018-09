Zo zal er veel meer regen gaan vallen.

Onderzoekers hebben uitgedokterd wat voor gevolgen het opzetten van wind- en zonneboerderijen op het klimaat hebben in ’s werelds grootste woestijn. Want hoewel dit soort parken juist op poten wordt gezet om klimaatverandering tegen te gaan, blijkt dat ze zelf ook leiden tot veranderingen van het klimaat. Over het algemeen rapporteren de onderzoekers dat de gevolgen de regio waarschijnlijk alleen maar ten goede komen. Zo zou de woestijn weleens groener kunnen worden.

Sahara

De wind- en zonneboerderijen die in het onderzoek werden gesimuleerd, beslaan meer dan 9 miljoen vierkante kilometer in de Sahara.“We kozen de Sahara omdat dit de grootste woestijn ter wereld is en het is er dunbevolkt,” legt hoofdauteur Yan Li uit. Ook de locatie is een groot pluspunt. Zo ligt het in Afrika en het is dichtbij Europa en het Midden-Oosten; gebieden die allemaal grote en groeiende energiebehoeften hebben. In de simulatie berekenden de onderzoekers dat de parken zo’n 3 terawatt aan windenergie zouden kunnen genereren en 79 terawatt aan elektrisch vermogen. “In 2017 bedroeg de wereldwijde vraag naar energie slechts 18 terawatt,” stelt Li. Dus wat er in het model gesimuleerd werd, is duidelijk meer dan wat wereldwijd nodig is.

Groener

De parken zullen wel hun voetsporen achterlaten in het desbetreffende gebied. Zo zal de lokale temperatuur toenemen – met grotere veranderingen in de minimumtemperaturen dan de maximale temperaturen – en zal er ook meer regen vallen. De neerslag zal gemiddeld toenemen met ongeveer 0,25 millimeter per dag in de regio’s waar de windparken worden gebouwd. In de Sahel zal de gemiddelde regenval zelfs toenemen met 1,12 millimeter per dag. Deze toename van de neerslag heeft te maken met een complexe interactie tussen land en de atmosfeer. Dit ontstaat doordat zonnepanelen en windturbines ruwere en donkere landoppervlakken creëren. Meer regen betekent op zijn beurt ook meer plantengroei. “Hierdoor ontstaat er een positieve terugkoppeling,” zegt Li.

Het opwekken van duurzame energie in de Sahara lijkt dus een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat, en de vergroening van de woestijn. Daarnaast kan het ook voordelig zijn voor de bewoners. “Het zal de landbouw, economische ontwikkeling en sociaal welzijn in de woestijn en andere nabijgelegen regio’s kunnen helpen,” besluit onderzoeker Safa Motesharrei.