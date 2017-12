Deze ‘griezelige’ planetoïde lijkt zelfs op een menselijk schedel!

In oktober 2015 bracht hij ons al een bezoekje, de Halloween planetoïde. Op slechts 486.000 kilometer scheerde hij onze planeet voorbij. Hij dankt zijn naam aan zijn het feit dat hij op Halloween het dichts bij onze planeet in de buurt kwam. En niet onbelangrijk: op bepaalde momenten in zijn rotatie en in het goede licht, lijkt hij precies op een menselijke schedel.

TB145

Het object heet eigenlijk TB145 en werd voor het eerst op 10 oktober 2015 in Hawaii waargenomen. Verschillende teams van astronomen, waaronder NASA, richtte destijds hun instrumenten op de planetoïde in de hoop meer over de TB145 te weten te komen. Daaruit blijkt onder meer dat de rotatieperiode tussen de 2,94 uur en de 4,78 uur ligt. “Het object is tussen de 625 en 700 meter groot en qua vorm lijkt het een beetje op een afgeplatte ellipsoïde,” vertelt onderzoeker Pablo Santos-Sanz.

Eigenschappen

De reflectiviteit van het oppervlak van de planetoïde is ongeveer 5 a 6 procent, wat inhoudt dat het ongeveer 5 of 6 procent zonlicht weergeeft. “Dit betekent dat het erg donker is, slechts iets meer reflecterend dan houtskool,” legt de Spaanse astrofysicus uit. Op dit moment is de planetoïde 3,7 astronomische eenheden (de gemiddelde afstand van de aarde tot de zon) van onze planeet verwijderd. “Het heeft een magnitude van 26,5, wat betekent dat het alleen zichtbaar is vanaf de aarde met behulp van zeer grote telescopen of ruimtetelescopen.”

2018

Binnenkort zal de Halloween planetoïde nog een keer langs de aarde scheren. Dit zal gebeuren in november 2018. Dit keer zal hij alleen wat verder van de aarde af zijn dan de vorige keer. “Hoewel de omstandigheden dan niet heel gunstig zijn, zullen we wel in staat zijn om nieuwe gegevens te verzamelen die kunnen helpen om onze kennis van deze massa en andere soortgelijke massa’s die dicht bij onze planeet komen, te vergroten,” stelt Santos-Sanz.

De volgende meer opwindende ontmoeting met TB145 zal wederom rond Halloween plaatsvinden in het jaar 2088. Het object nadert dan de aarde tot een afstand van ongeveer 20 maanafstanden.