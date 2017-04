Nieuw onderzoek bewijst: hardlopende contacten op sociale media kunnen ervoor zorgen dat jij ook wat vaker en harder gaat rennen.

Je komt ze vast regelmatig tegen op je tijdlijn op Facebook of Twitter: van die mensen die met je willen delen hoever ze zojuist hebben gerend. Grote vraag is natuurlijk wat dat met jou doet. Anders gezegd: beïnvloeden die posts jouw hardloopgedrag? Ja, zo stellen onderzoekers van het Massachussetts Institute of Technology nu in het blad Nature Communications.

Het onderzoek

Ze trekken die conclusie nadat ze zich bogen over de gegevens die fitnesstrackers van 1,1 miljoen mensen over een periode van vijf jaar verzamelden. In die periode renden deze 1,1 miljoen mensen samen 350 miljoen kilometers. De onderzoekers keken niet alleen naar het bewegingspatroon van deze mensen, maar ook naar hun sociale netwerken.

Lui

Uit het onderzoek blijkt dat het posten van hardloopresultaten op sociale media wel degelijk invloed kan hebben op anderen. “Het hardloopgedrag van jouw vrienden kennen doordat ze het delen op sociale netwerken kan ervoor zorgen dat je verder, sneller en langer rent,” stelt onderzoeker Sinan Aral. “Wanneer vrienden een extra kilometer rennen kan dat iemand diezelfde dag nog motiveren om een extra drietiende van een kilometer te lopen. En vrienden die tien minuten langer hardlopen kunnen iemand inspireren om drie minuten langer te rennen.” De resultaten wijzen er sterk op dat hardlopen – wanneer je daar op sociale media mee te koop loopt – dus enigszins besmettelijk kan zijn.

Geslacht

Maar in hoeverre die hardlopende vrienden van invloed zijn op jouw gedrag is afhankelijk van jouw geslacht. Zo wordt het hardloopgedrag van mannen zowel beïnvloed door de verrichtingen van hun mannelijke en vrouwelijke contacten op sociale media, terwijl vrouwen zich alleen laten beïnvloeden door hun vrouwelijke contacten.

Vergelijken

Ook wordt de mate waarin hardlopende vrienden van invloed zijn op jouw hardloopgedrag mede bepaald door de wijze waarop jouw fitheid zich verhoudt tot die van jouw vrienden. Zo heeft een minder fitte vriend een grotere invloed op jouw hardloopgedrag dan een vriend die fitter is. Het onderzoek bewijst dat we onze verrichtingen overigens met die van beide groepen – mensen die fitter en mensen die minder fit zijn – vergelijken. En beide vergelijkingen kunnen een hardloper aanmoedigen om stug door te rennen. Wanneer hij zijn verrichtingen vergelijkt met die van een fittere vriend kan hij besluiten er een stapje bij te doen, omdat hij zich wil kunnen meten aan de ander. Wanneer hij zijn verrichtingen vergelijkt met die van een minder fitte vriend kan hij er een stapje bij doen om superieur te blijven (en dus te voorkomen dat de ander hem voorbijstreeft).

Het onderzoek biedt wellicht handvaten om meer mensen – met behulp van sociale media – aan het hardlopen te krijgen, aldus de onderzoekers.