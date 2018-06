De Japanse ruimtesonde gaat binnenkort gave dingen doen op en rond deze 400 meter grote planetoïde.

Na een reis van zo’n 3,5 jaar is Hayabusa2 bijna aangekomen bij Ryugu, oftewel planetoïde 1999 JU3. De sonde gaat een twee kilo zwaar object op het oppervlak dumpen, waardoor er een flinke krater ontstaat. Daarna daalt het ruimtevaartuig af om wat materiaal uit de krater te halen. Eind 2019 neemt de sonde afscheid van de planetoïde en zet dan koers richting de aarde. Eind volgend jaar worden de verzamelde monsters afgeleverd.

1999 JU3 is een bijzondere C-type planetoïde. Wetenschappers denken dat C-type planetoïden meer organische materie en water bevatten. In het jonge zonnestelsel zorgden planetoïden en kometen ervoor dat water op de aarde kwam. Hayabusa2 kan ons vertellen hoe organische materie en water er van origine in het zonnestelsel uitzag en hoe die stoffen zich verhouden tot het leven en oceaanwater zoals we dat nu kennen.

De foto bovenaan dit artikel is gemaakt op 10 juni. Op dat moment was Hayabusa2 ongeveer 1.500 kilometer van planetoïde Ryugu verwijderd. Aangezien het object vrij klein is, zijn er nog geen details zichtbaar. Ryugu is een felwitte bol in het midden van de foto. De magnitude van Ryugu is nu -5,7, wat betekent dat Ryugu – gezien vanuit Hayabusa2 – iets helderder is dan de planeet Venus vanaf de aarde. Toch is Ryugu nog niet zo helder als een volle maan vanaf het aardoppervlak.

Op de tweede foto (hierboven) is de belichtingstijd slechts 0,09 seconden. Hierdoor zijn achtergrondsterren niet langer zichtbaar. Planetoïde Ryugu is een bolletje met een diameter van slechts vijf of slechts pixels. Dat zijn te weinig pixels om de vorm goed te zien.

Nu Hayabusa2 dichterbij komt, verwachten we snel nog mooiere beelden. We kunnen niet wachten!