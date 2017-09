Gisteravond rond 21:00 uur verscheen er een heldere vuurbol boven Nederland en België. Er zijn inmiddels meer dan 250 meldingen binnengekomen.

De helderheid van de vuurbol wordt geschat op een magnitude van -8. Dat betekent dat het object helderder was dan iedere ster en planeet aan de avondhemel.

Op dit moment is nog niet bekend of de vuurbol een kleine ruimtesteen was of een stuk ruimteafval. Werkgroep Meteoren laat weten dat dit momenteel wordt uitgezocht.

Gevaarlijk? Nee hoor!

Een vuurbol is een grote meteoor met een helder verbrandingsspoor, oftewel een heldere vallende ster. Een vuurbol ziet er spectaculair uit en is vaak ongevaarlijk.

Formulier

Heb jij de vuurbol ook gezien? Vul dit formulier in. Inmiddels hebben meer dan 250 mensen dit gedaan uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland.

Foto’s en video’s

Hieronder zie je beelden van de vuurbol.

A 'Shooting Star' – a fireball – seen last night over NL & BE as a cm-sized bit of space dust burned up #FRIPON https://t.co/CdJrK6dfFA pic.twitter.com/U53LOJIbEu — ESA Operations (@esaoperations) 22 september 2017

bright #fireball widely seen above the Netherlands last night also captured from #Oostkapelle pic.twitter.com/qhtEU4Z5A4 — Klaas Jobse (@Doenker) 22 september 2017