En dat terwijl de planeet zo’n 2,8 miljard kilometer van de zon verwijderd is.

Onderzoekers hebben ontdekt dat de zon invloed heeft op de helderheid van de planeet Uranus. Best bijzonder, aangezien deze planeet zo’n 2,8 miljard kilometer van de moederster verwijderd is. Voor deze studie werden gegevens van telescopen op aarde, evenals data van ruimtevaartuig Voyager 2 gebruikt.

Uranus De ijsreus is vanaf de zon gezien de zevende planeet in ons zonnestelsel en heeft 84 aardse jaren nodig om een volledige baan te voltooien – één Uraniaans jaar.

Cyclus

Uit het onderzoek blijkt dat de helderheid van Uranus over een periode van 11 jaar helderder wordt en vervolgens weer afzwakt. Hierbij is er rekening gehouden met de lange en vreemde seizoenen op de planeet zelf. De cyclus komt overeen met één activiteitscyclus van de zon, die ook elf jaar duurt.

Wolken

De wetenschappers ontdekten dat veranderingen in de zonneactiviteit de kleur en de vorming van wolken rond de planeet beïnvloeden. “De atmosfeer rond Uranus is één van de koudste in het zonnestelsel,” zegt onderzoeker Karen Aplin. “Toch bevat deze, net als de atmosfeer rond de aarde, wolken en ijs. De veranderende helderheid van Uranus laat zien dat er iets met de wolken gebeurt.”

Processen

Volgens de onderzoekers wordt deze verandering veroorzaakt door twee processen. De eerste is een chemisch proces waarbij schommelende niveaus van ultraviolette straling van de zon de kleur van deeltjes in de atmosfeer van Uranus veranderen. De tweede heeft te maken met supersnelle deeltjes afkomstig van buiten ons zonnestelsel. Deze deeltjes staan bekend als galactische kosmische straling. “De zon heeft een magnetisch veld, die deze kosmische straling normaal gesproken wegleidt van het zonnestelsel,” legt onderzoeker Giles Harrison uit. “Deze bescherming zwakt af als de zonneactiviteit om de elf jaar het laagst is, waardoor er toch kosmische straling doorheen slipt.”

Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek van dezelfde auteurs die een vergelijkbaar effect aantonen in de atmosfeer van Neptunes. Neptunes is de verste planeet van de zon en zo’n 4,5 miljard kilometer van de zon verwijderd. De papers leveren het eerste bewijs dat twee planetaire atmosferen vergelijkbare variaties hebben, in beide gevallen afkomstig van hun moederster.