En door klimaatverandering worden de regenachtige dagen nog regenachtiger.

Onderzoekers verzamelden gegevens van wereldwijde weerstations. En na een grondige analyse blijkt dat de helft van de gemeten neerslag die op aarde valt, in slechts 12 dagen naar beneden komt. Maar hier blijft het niet bij. Tegen het einde van deze eeuw voorspellen klimaatmodellen dat de verhouding nog schever wordt, waarbij de helft van de jaarlijkse neerslag in slechts 11 dagen valt.

Trends

Eerdere studies hebben aangetoond dat we in de toekomst extremere weersomstandigheden kunnen verwachten. Ook staat er een kleinere toename van de gemiddelde jaarlijkse neerslag in het verschiet. Maar wat precies de relatie is tussen deze twee trends, was voor onderzoekers lange tijd onduidelijk. “Onze studie laat zien hoe deze twee delen in elkaar passen,” stelt hoofdauteur Angeline Pendergrass. “De verwachte toenames gebeuren wanneer het al het natste is: de regenachtigste dagen worden nog regenachtiger.”

Gegevens

Voor de studie gebruikten de onderzoekers gegevens van 185 weerstations over een periode van zestien jaar – van 1999 tot en met 2014. De meeste van deze weerstations liggen in Noord-Amerika, Eurazië en Australië. Om vooruit te kijken, gebruikten de onderzoekers simulaties van 36 van ’s werelds toonaangevende klimaatmodellen, met daarin gegevens over de dagelijks neerslag.

Resultaten

En uit de bevindingen blijkt dat de totale jaarlijkse neerslag licht toeneemt. Maar dit gebeurt niet gelijkmatig. In plaats daarvan, valt de helft van de extra regen en sneeuw in slechts zes dagen tijd. Dit draagt eraan bij dat ook de totale neerslag ongelijker valt. De helft van de totale neerslag valt nu in 12 dagen tijd en zal tegen 2100 in slechts 11 dagen naar beneden vallen. “Ik zou hebben geraden dat het misschien een maand zou duren,” zegt een verraste Pendergrass. “Maar toen we naar de mediaan keken, bleken het slechts twaalf dagen te zijn.”

De bevindingen suggereren dat overstromingen, en daarmee gepaard gaande schade ook in een veranderd klimaat toenemen. De studie heeft daarom gevolgen voor bijvoorbeeld waterbeheerders, stedenbouwkundigen en hulpverleners. “Klimaatmodellen laten doorgaans alleen een kleine toename van regen in het algemeen zien. Maar deze toename in regen valt in slechts een korte periode. Dit kan zich uiten in meer negatieve gevolgen, waaronder overstromingen,” legt Pendergrass uit. “We moeten hiermee rekening houden wanneer we nadenken over hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op de toekomst.”