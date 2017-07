SpaceX’s Dragon-capsule is gisteren geland in de Grote Oceaan. Het is de eerste keer dat een hergebruikte capsule van een commercieel ruimtevaartbedrijf op aarde neerdaalt.

Good splashdown of Dragon confirmed—completing first re-flight of a commercial spacecraft to and from the @Space_Station. — SpaceX (@SpaceX) 3 juli 2017

Via Twitter bracht SpaceX het heugelijke nieuws van de veilige terugkeer naar buiten. Gelukkig maar, want aan boord van de capsule bevinden zich belangrijke instrumenten en wetenschappelijke experimenten. Zo is het Fruit Fly Lab-02-experiment terug op aarde. De fruitvliegen verbleven ongeveer een maand in de ruimte. Wetenschappers hopen dankzij dit experiment te leren wat voor invloed microzwaartekracht op lange termijn heeft op het hart. De vliegjes zijn namelijk klein en verouderen veel sneller dan mensen, waardoor ze de perfecte proefdieren zijn.

Stamcellen

Maar ook andere experimenten keerden terug, zoals het Cardiac Stem Cells-experiment. Wetenschappers plaatsen stamcellen in de ruimte en gaan nu onderzoeken hoe deze cellen reageren op microzwaartekracht. Ze hopen nieuwe kennis op te doen die leiden tot nieuwe stamceltherapieën om hartziekten op aarde beter te behandelen.

Vier Friese paarden

De Dragon-capsule is de enige capsule die veel vracht naar de aarde kan brengen. Dit keer had het ruimtevaartuig ruim 2.000 kilo bagage mee. Dat zijn ongeveer vier Friese paarden.

Terug in de dampkring

Hierboven zie je een foto van astronaut Jack Fischer. Hij fotografeerde de Dragon-capsule tijdens de terugkeer op aarde. Het oranje streepje laat het spoor van het ruimtevaartuig zien. Een schitterende foto.